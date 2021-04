annonse

annonse

– Norge er i dag et av verdens beste land å leve i. Dette skyldes ikke minst at vi har sikret nasjonal kontroll over både eierskapet til, og bruken av egne naturressurser.

– Senterpartiet vil ta tilbake nasjonal kontroll over norsk energipolitikk. Vi vil trekke Norge ut av Acer og har nettopp fremmet forslag om dette i Stortinget, skriver Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i Dagbladet.

Han mener målet til Acer er høyere strømpriser i Norge.

annonse

– I fjor var strømprisene i for eksempel Tyskland mer enn dobbelt så høye som i Norge. Hvis Norge kobles tettere på det europeiske strømnettet, vil vi importere høyere europeiske strømpriser. Det vil svekke norsk industri, føre til tap av arbeidsplasser og bli dyrt for vanlige norske familier, slår Sp-lederen fast.

Han ønsker nasjonal kontroll av kraftressursene og reagerer sterkt på at avisen Dagbladet på lederplass argumenterer for at det ikke er noen grunn til å si nei til avtalen.

– Norge er i dag et av verdens beste land å leve i. Dette skyldes ikke minst at vi har sikret nasjonal kontroll over både eierskapet til, og bruken av egne naturressurser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474