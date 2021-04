annonse

– Dere politikere har ikke mistet ei krone i lønn og har ikke merket noe på deres økonomi! Deres jobber har ikke vært i fare, mens andre har gått konk, mistet hus og hjem og måtte stå i kø på fattighuset for å få mat!

– Vi skal tilbake til en mer normal hverdag, og vi skal gjøre det trinnvis og kontrollert. Vi har stått i dette sammen. Vårt mål er at vi også skal komme sammen ut av krisen, skriver statsminister Erna Solberg på Facebook, etter at hun redegjorde for planene om å gjenåpne det norske samfunnet onsdag ettermiddag

Én kvinne reagerer sterkt på formuleringen.

– Nei, vi har ikke stått i dette sammen, dere politikere har ikke mistet ei krone i lønn og har ikke merket noe på deres økonomi! Deres jobber har ikke vært i fare, mens andre har gått konk, mistet hus og hjem og måtte stå i kø på fattighuset for å få mat! Folk har måtte selge sine hjem pga null inntekt, folk har mistet sine firmaer, men dere som sitter på Stortinget har ikke mistet noe og dere sliter ikke med økonomien eller mister deres hjem, og dere har penger til mat på bordet til hele familien, så tiltakene har ikke ødelagt for dere som har bestemt dette for alle andre, så slutt å si at dere og oss har stått sammen, det er ikke tilfelle!

Vanskelig

En mann kritiserer regjeringens innsats for å hindre importsmitte:

– Siden du har valgt å holde flyplasser åpne hele perioden så er det veldig vanskelig å ta deg seriøst. Det har ført til at importsmitte og nye mutasjoner har florert. Slik går det når du atter en gang går i knefall for de største bedriftene. Mens de små og mellomstore bedrifter stenges ned.

Fornøyd

Andre er imidlertid svært fornøyd med statsminister Erna Solberg og den blågrønne regjeringens innsats.

– Mye kritikk her som vanlig. Men tusen takk til vår flotte regjering som har den umulige oppgaven å få Norge gjennom en utrolig vanskelig pandemi. Dere gjør en fantastisk innsats!, skriver en kvinne.

