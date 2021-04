annonse

annonse

– Braanens verdensbilde er svart-hvitt, der EU, USA og Vesten er de onde, mens Xi Jinping representerer det gode.

Det har skapt sterke reaksjoner at Klassekampens tidligere redaktør Bjørgulv Braanen på lederplass i egen avis advarte mot en ny og mer aggressiv konforntasjonspolitikk overfor Kina.

Braanen kaller det kinesiske kommunistpartiets aksjoner mot uigurene i Xinjiang for en «situasjon» og vektlegger at de amerikanske utenriksministrene ikke har lagt frem bevis for folkemord.

annonse

I Klassekampen får han svar fra Den Norske Uighurkomiteen, Norsk-Taiwansk Vennskapsforening, Den norske Tibet-komité og Hongkongkomiteen i Norge, som viser til at å få ut informasjon fra Øst-Turkestan og Tibet er nærmest umulig, men at Human Rights Watch har dokumentert konsentrasjonsleirer og langt på vei historiene fra uighurske flyktninger om tvangsarbeid, forbud mot å snakke eget språk, forbud mot å utøve egen religion, voldtekter og tvangssterilisering.

Altså folkemord.

– Braanens verdensbilde er svart-hvitt, der EU, USA og Vesten er de onde, mens Xi Jinping representerer det gode. Kortslutningen gjør at de som blir utsatt for overgrep fra kinesiske myndigheter blir redusert til birolleinnehavere som neglisjeres. At Braanen gjentatte ganger kan løpe diktaturenes ærend på lederplass i en landsdekkende avis er trist for alle oss som er opptatt av menneskerettigheter, skriver Muetter Iliqud, kommunikasjonsansvarlig i Den norske Uighurkomiten, Magnus Bauer, leder i Norsk-Taiwansk Vennskapsforening, Merethe Lind Jodalen, daglig leder, Den norske Tibet-komité og Jessica KaYi Chiu, leder, Hongkongkomiteen i Norge.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474