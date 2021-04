annonse

– Verdens framtid avhenger av at Vesten og Kina kan arbeide sammen.

Erik Solheim er president i «Belt and Road Green Development Institute» , en tankesmie som har i oppdrag å gjøre verdens største infrastrukturprosjekt, Kinas nye silkevei, grønnere. Han ble bedt om å bli med på dette av den kinesiske miljøvernministeren.

Den tidligere SV-lederen får mye oppmerksomhet og kritikk for sitt forsvar av verdens nye supermakt, Kina. I påsken la Solheim ut en Twitter-melding om en planlagt storbysone i byprefekturet Baoding i Hebei-provinsen i Kina der han skrøt av hvor miljøvennlig prosjektet er.

Med henvisning til undertrykkelsen av den muslimske uigur-minoriteten vest i Kina, repliserte miljøverneren Andreas Randøy slik på Solheis «grønnvasking» av menneskerettsbrudd:

– Erik, de bedriver et folkemord. Som verdenssamfunnet gjør alt for lite for å stanse. Et folk er i ferd med å bli utrydda. Jeg syns du bør tenke over den heiinga på Kina.

Da svarte den tidligere SV-lederen:

– Takk for kommentar. Vi bør passe oss for alt for sterke karakteristikker av kinesiske menneskerettsbrudd. Verdens framtid avhenger av at Vesten og Kina kan arbeide sammen. Ellers klarer vi aldri løse miljøkrisa feks. I en ny kald krig som noen i USA ønsker, blir vi alle tapere.

– Tvangssterilisering, systematisk overgrep

Randøy svarte slik:

– Nå mener stadig flere eksperter at Kina bryter folkemordkonvensjonen. Tvangssterilisering, systematisk overgrep, indoktrinering mm. Det kan jo hende disse tar feil, usikkerhet vil det alltid være. Men jeg syns vi skal la tvilen komme uighurene til gode.

– Dette er en veldig skuffende linje. Vi må kunne kritisere det kinesiske kommunistdiktaturet, særlig for de grove menneskerettighetsbruddene de begår. Ideen om å stryke stormakter med håra av taktiske hensyn er også en form for destruktiv kaldkrig-tankegang, repliserte bystyrerepresentant Eivind Trædal (MDG).

Flere andre reagerte også:

– Solheim har vel gått fra å være solid plantet på venstresiden i norsk politikk, til å bli nyfrelst grønnvasker av markedsliberalisme. Da er det ikke så nøye med slavetilstander og menneskerettighetsbrudd, skriver en Twitter-bruker.

– Enda en by bygget (på blodet til slaver) for million befolking, som i best tilfelle kommer til å ha et par hundre tusen beboere. Bobla vokser bare mer og mer, men Kina klarer ikke skjule hvorfor GDPen deres er falskt høy, skriver en annen.

– Menneskerettsbrudd

Solheim svarte blant annet slik på kritikken:

– Dette var en direkte kommentar til bruken av ordet folkemord. Det er menneskerettsbrudd i Xinjiang, men ikke folkemord.

