annonse

annonse

Aktivister i Black Lives Matter satte flere byer i brann etter George Floyds død. Nå kan det skje igjen om ikke politimannen i saken blir dømt for drap.

I mai i fjor knelte politimannen Derek Chauvin på nakken til den ruspåvirkede svarte mannen George Floyd under en arrestasjon. Floyd døde i forbindelse med arrestasjonen og dødsfallet førte til opptøyer i flere amerikanske byer i regi av Black Lives Matter.

Mange bygninger og politistasjoner ble satt i brann, og mange personer døde under opptøyene, som varte i flere måneder.

Nå pågår rettssaken mot politimannen Derek Chauvin. Black Lives Matter-aktivisten Maya Echols kom med advarsler om hva som vil skje hvis Chaivin ikke blir dømt.

– Hvis George Floyds drapsmann ikke blir dømt, bare vit at helvete vil bryte løs. Ikke bli overrasket når bygninger brenner. Jeg bare nevner det, sa Echols i et video som hun publiserte på Instagram, gjengitt av The Sun.

“Justice” apparently now means people riot in the street if they don’t get the conviction that they want…😳 pic.twitter.com/yeZ62Y6fWN

— Kelly Campagna (@warriorwoman91) April 5, 2021