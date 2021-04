annonse

Boligprisene har steget med 12,5 prosent de siste tolv månedene. I mars økte prisene med 1,2 prosent i Norge, men falt i Oslo.

– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet det siste halvannet året fortsatte i mars. Det var en sterk oppgang over hele landet med unntak av i Oslo, hvor boligprisene falt med 1,2 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Venter dempet prisvekst

Lauridsen venter en dempet prisvekst fram mot sommeren, noe også flere andre eksperter og aktører peker på, deriblant Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Utover våren vil renteeffekten avta samtidig som det kommer flere boliger på markedet, og erfaringsvis vil en ekstremt sterk etterspørsel før eller siden ende med avmatning i det samme markedet. Derfor forventer vi en mer moderat nasjonal markedsutvikling fram mot sommeren, sier Geving.

Oppgangen var sterkest i Drammen med en sesongkorrigert prisøkning på 3,5 prosent. Oslo hadde den svakeste sesongkorrigerte prisutviklingen i mars med en nedgang på 0,8 prosent.

Samtidig har Oslo hatt den sterkeste utviklingen det siste året med en oppgang på 15,6 prosent, skriver NTB.

Oslo-korreksjon?

Oslo har lenge vært preget av at det samlede boligtilbudet er betydelig lavere enn normalt og prisveksten har vært svært sterkt det siste året, opplyser Geving.

– Vi har tidligere påpekt at det er en risiko for at osloprisene stiger til så høye nivåer at det utløser en markedskorreksjon. Utviklingen i mars kan indikere at det kommer en korreksjon denne våren, sier han.

