Skal ha sagt til folk i klubben at det nok var fordi hun ønsket seg noen «niggerbodies».

Strømsgodset-trener Henrik Pedersen er i hardt vær etter rasismeanklager.

Godset-ledelsen valgte mandag kveld å beholde hovedtrener Pedersen etter en intern vurdering av rasismeanklagene mot ham. Siden har det stormet i og rundt klubben. Dagen etter Godset-ledelsens melding mandag kveld ble det kjent at sju spillere varslet spillerorganisasjonen NISO om angivelig rasisme fra Pedersen.

En episode der Strømsgodset-treneren skal ha omtalt en kvinnelig journalist ble behandlet av klubbledelsen i det såkalte rasisme-varselet.

VG skriver at Pedersen angivelig skal ha sagt til folk i klubben at det nok var fordi hun ønsket seg noen «niggerbodies».

«Flåsete»

Styreleder Ivar Strømsjordet kaller dette en «flåsete» kommentar i et forsøk på humor.

– Det jeg kan si, er at den episoden i Marbella er et av de punktene som varsler har brakt over til oss. Det var en situasjon der nede i forbindelse med et intervju hvor Henrik Pedersen nok har vært litt flåsete i kommentarene sine. Dette uttrykket «niggerbodies», hvis det er sagt, er det slett ikke bra, så vi har ønsket å få en oppklaring av det, sier Strømsjordet da VG kontakter ham tirsdag.

Onsdag erfarte TV 2 at Strømsgodset-spillerne har krevd at både Pedersen og styreleder Ivar Strømsjordet må gå av.

Onsdag holdt Godset-styret et ekstraordinært styremøte som varte til sent utpå kvelden. Der ble det ikke konkludert med noe, og styreleder Ivar Strømsjordet sa at tråden skal tas opp igjen torsdag.

