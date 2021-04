annonse

annonse

USAs tidligere FN-ambassadør, republikaneren Nikki Haley, går til frontalangrep på visepresident Harris over hennes håndtering av migrasjonskrisen på USAs sørlige grense.

Haley kom de lite hyggelige kommentarene om Harris – som er ansvarlig for Det hvite hus’ håndtering av grensekrisen – under en opptreden på Fox News «America Reports» søndag.

Programleder Sandra Smith innledet diskusjonen med å reagere på en video som viste innvandrerbarn som ble forlatt av menneskesmuglere mens de forsøkte å klarte over et gjerde for å krysse grensen inn i USA. Smith bemerket at barna «heldigvis» ble reddet, før hun ba Haley om å forklare hva som måtte gjøres for å løse krisen.

annonse

– Vel, det vil knuse hjertet til noen, men det handler ikke om å komme med en ny løsning – vi har løsningen. Trump-administrasjonen hadde det samme migrantproblemet, men de fikset det. Og det de gjorde var å bruke «tøff kjærlighet» med vennene våre, svarte Haley.

Les også: Grensekrisen i USA: Hundrevis av enslige migrantbarn har blitt ulovlig anholdt (+)

Hun viste deretter til Guatemala og Honduras som to av mottakere av «tøff kjærlighet» fra Donald Trump, og sa at den tidligere presidenten hadde fortalt landene hva som var forventet av dem. Hun sa at Trump hadde forklart at USA ville samarbeide med dem, men også at de måtte «få kontroll på situasjonen» i landene sine, og at de som ønsker å komme til USA, måtte søke om asyl derfra. Hun la til at Trump også jobbet tett med Mexico for å forsikre at situasjonen «ble håndtert».

annonse

– Det er virkelig uakseptabelt at Biden er så besatt av å reversere politikken til Trump at han bokstavelig talt vil sette den amerikanske offentligheten, og disse barna, i fare. Og så gir han tilsynelatende ansvaret til Kamala Harris. Dette er den samme personen som oppfordret 7000 migranter om å komme til USA. Hun refererte til ICE (US Immigration and Customs Enforcement) som KKK (Ku Klux Klan). Hun har nå ansvaret for dette. Hun har vært fraværende, sa hun og advarte:

Les også: Gallup-sjef advarer Biden: 42 millioner latinamerikanere ønsker å innvandre til USA

– Måtte Gud hjelpe oss hvis hun noen gang blir president, for hvis dette er slik hun håndterer en krise, kan jeg bare ikke forestille meg hvordan hun ville styre landet vårt.

Avslutningsvis forklarte Haley at Trump-administrasjonen hadde fortalt Honduras og Guatemala at USA «ikke bare ville å sitte der og avfinne seg med» problemene deres. Hun sa at smuglere tjener penger på innvandrerbarn som krysser grensen, og at hvis barn går «for sakte» eller «ikke har sko», blir de forlatt av bakmennene.

– Det er umenneskelig, det er uakseptabelt, og idéen om at noen synes måten som Kamala Harris og Joe Biden håndterer dette på er i orden, er bare utenkelig, konkluderte Haley.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse