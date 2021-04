annonse

Begge landene hadde ulykker der mange menneskeliv gikk tapt.

Men at de to landene utvekslet kondolanser, falt makthaverne i Beijing tungt for brystet. De anser det som et grovt brudd på «ett Kina-prinsippet». Der Taiwan anses som en del av Kina, og det skal alle respektere.

I en uttalelse fra den kinesiske ambassaden i India skriver de at kondolanseutvekslingen er et seriøst brudd på «ett Kina-prinsippet» og det provoserer Kina. De sier videre at alle land som har diplomatiske forbindelser med Kina må respektere «ett Kina-prinsippet». Taiwan-spørsmålet kan ikke utfordres om hva som er rett og galt, det er ikke noe rom for kompromisser.

Spørsmålet om Taiwan dreier seg om Kinas kjerneinteresser, og at de vil motsette seg alle former for separatisme, skriver The Tribune.

Ambassaden oppfordret også indiske medier til å forstå Kinas kjerneinteresser omkring suverenitet og territorielle integritet, og at de unngår å sende ut feilinformasjon.

Global Times skriver at å bruke Taiwan-kortet har alltid vært Indias politikk overfor Kina, og at det skaper vanskeligheter i forholdet mellom de to landene samt at India samarbeider med USA mot Kina.

