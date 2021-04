annonse

Etter at Valencias Mouctar Diakhaby anklaget Cádiz-spiller Juna Cala for rasisme nylig, skal en leppeleser benyttes for å bringe klarhet i hva som skjedde, ifølge NTB.

Etter en snau halvtime i kampen mellom Cádiz og Valencia gikk Valencia-spillerne av banen i protest i etterkant av en opphetet krangel mellom Diakhaby og Cala. Diakhaby mente at Cala hadde utsatt ham for rasistisk hets.

– Etter to dager er jeg veldig rolig og vil snakke om det som skjedde i Cádiz på søndag. Det er en situasjon der en spiller fornærmer meg og bruker ordene «svart dritt», sa Diakhaby i en video på sin Instagram-konto etter hendelsen.

Cala har benektet alle anklager om at han utsatte Diakhaby for rasisme, og mener at det ikke finnes rasisme i spansk fotball.

Nå skal en leppeleser skal gå gjennom bildene fra kampen for å belyse saken og få klarhet i hva som har blitt sagt mellom spillerne.

