Lan Marie Berg mener det er for mange biler som kjører på rødt eller ikke bryr seg om at gater er enveiskjørt.

Derfor vil miljøbyråden sette opp fotobokser, og at de også skal være aktive hele tiden. Det eneste hinderet for dette er at loven sier noe annet. Det kun lov til å sett opp automatisk trafikkontroll (ATK) på steder som er trafikkfarlige. Kamera skal heller ikke være aktivert hele tiden. Hensikten er en forebyggende effekt.

– Byene våre har i altfor lang tid blitt bygget på bilens premisser. Det er på tide at vi tar tilbake byen til menneskene som bor her og gjør det tryggere å ferdes til fots. Da er det viktig at vi sørger for at de som kjører rundt i biler følger trafikkreglene, sier stortingslistetopp og miljøbyråd for Oslo MDG, Lan Marie Berg, til Dagsavisen, og ser gode løsninger i automatisering:

– Politiet i storbyene har mange store oppgaver, og har for lite ressurser til å håndheve trafikkreglene. Automatisk trafikkontroll er en god løsning på dette, siden det koster mindre og ikke tar politiressurser bort fra andre oppgaver.

Lan Marie Berg vil ha en omfattende endring av regelverket. Teknologien finnes så bileiere kan automatisk få en bot i posten.

– Regelverket for etablering av fotobokser er alt for strengt. Vi har vært i kontakt med statlige myndigheter om dette flere ganger, men vi har så langt ikke fått lov. Nå er det på tide at regjeringen tar tak i dette slik at vi kan bruke fotobokser til å gjøre skoleveien litt tryggere, sier hun, og skryter av de nye sykkelveiene.

– Målet vårt er at det ikke skal være noen ulykker i byen. Det jobbes mye med å gjøre veiene i Oslo tryggere, spesielt skoleveiene. Vi har etablert og oppgradert over 80 km med sykkelvei de siste årene, fått på plass flere hundre fartsdumper og redusert fartsgrensen mange steder.

