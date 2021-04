annonse

Meny fjerner en reklame med dansende etnisk hvite nordmenn i poncho og sombrero. Nå bør du ikke spise taco hvis du ikke er så woke at du vet hva du spiser.

«Arribaaa. Nå er det bare å slenge på seg den meksikanske ponchoen og sombrerohatten – for nå har Meny 50 % på alt av Santa Maria, Old El Paso og Broken taco,» sto det som tekst over reklamefilmen med to dansende etnisk hvite nordmenn. Før den ble fjernet.

Fra før er Siv Jensen irettesatt for å kle seg som «indianer» på fest. På Netflix lages flere «historiske» serier fra Victoriatiden og andre tider i Europa, dog med et globalt sett skuespillere fra hele verden. For å slik vise frem hvordan verden burde ha vært. (I hvilken verden da?) Joikakaker spises ikke av samer med full mundur på, det er bare på spellemannsprisen og Grand Prix nasjonaldraktene deres skal brukes, ikke på hermetikk. Diplom-Is’ maskot har skilt seg fra Eski, er bare Monika. For det er visst galt å være eskimo.

Alt dette i kjølvannet av BLM og den pågående George Floyd-rettssaken. I en verden der identitet er gravalvorlig helt inn i fornektelse og løgn. I en verden der hvite må betale prisen for at man i dag tror at hvite var de eneste som hadde kolonier og holdt slaver. Hvite var derimot de første som sluttet med slaveri, mens arabere ennå holder slaver. Helt inn i et spørsmål om boikott av fotball-VM i Qatar 2022.

Hva skjedde med åpenhet og ekte møter?

Det er som om den vennligsinnede, åpne og humoristiske tonen mennesker av forskjellige kulturer før ønsket å møte hverandre med gjennom språkbarrierer, kultur og menneskelighet, må dø i identitetspolitikkens navn. Du må ikke bli sjarmert! Hans forfedre gjorde noe galt for flere hundre år siden. Straff ham med å ikke like ham! Selv om du liker ham!

En dansende meksikaner må fremstå like seriøs som en selvmordhungrende finne. Alle er jo like. Alle er globale. Alle kunne selvsagt bodd hvor som helst og vært hvem som helst. Kultur må forsvinne, blandes til et hele. Slik nordmenns taco – strengt talt – er en blek gjengivelse av hva ekte taco er. Omtrent like blek som dansen som vises på TV2s sider. Folk ser fort at det egentlig er de etniske nordmennene som med glimt i øyet «driter seg ut». Og det på en lite selvhøytidelig måte. Men Meny sliter. Stoler ikke på markedet de reklamerer i.

Reklame er forenkling – har alltid vært det

Som om reklame er noe dypt og menneskelig. På tjue sekunder skal du formidle noe alle kan forstå. Da tyr man til stereotyper og åpenbare forenklinger. Men samfunnet er blitt så enkelt, for enkelte, at det ikke holder. Nei, meksikaneres eget rykte som festende, livsglade, krydderbejaende, tequilladrikkende og tacospisende danseløver er feil.

Kanskje taco heller skulle blitt spist av surmulende finner i en sauna? I hvert fall ikke av forsiktige nordmenn som uansett får presentert (av Meny) milde salsasauser og guacamole nesten uten avocado. Én meksikaner er indignert, ifølge artikkelen på TV2. En eneste. Det holder i dag, han holder det meksikanske folket oppe. Om én føler seg mobbet i dag, så er helvete løs hvis vedkommende er fra en såkalt minoritet. Det er jo svært få meksikanere vs. nordmenn i verden.

Men jeg mistenker at mulige tapte inntekter bekymrer et meksikansk folk mer enn «fornærmelsen» over at noen danser med en sombrerohatt for å selge produkter som assosieres med ferielandet Mexico. Det om meksikanere flest noensinne får høre om stormen i tequilaglasset Norge i det hele tatt. Aribaaa!

Hva med norsk lutefisk?

Hadde nordmenn blitt fornærmet om meksikanere hadde laget videoer der de helte lut, altså noe man bruker for å fjerne maling, på en fisk og gravde den ned i jorden, for så å si at det bare er slik fisk kan spises? Hvite og kalde med vikinghjelmer, og med tunge miner hengende over skjeftene under en vakker dal på Vestlandet.

Bedre spørsmål: Hadde det holdt om bare én nordmann bosatt i Mexico sa at en slik reklame var upassende? Om noe hadde det kanskje forårsaket en ekte sombrerodans og lang latter?

Meny burde gi Corona-øl gratis til kunder neste måned som beklagelse! Til det norske folk. Ja det er jo ikke til det meksikanske folk Meny liksom beklager. Og det via én meksikaner. De må ha det norske folk på seg som en «poncho» for å selge. De som vil oppleve det ekte Mexico, vet jo at de må dra dit for å oppleve det. Og taco – på norsk – det er jo uansett digg!

