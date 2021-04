annonse

annonse

To ganger i måneden leverte han meldekort og utgav seg for å være helt uten arbeid.

Da fikk han utbetalt 200 000 i året av NAV, skriver NRK.

Årsaken til at mannen ble arbeidsledig var underslag. Nå er han dømt for pirattaxikjøring og trygdebedrageri i Hålogaland lagmannsrett.

annonse

I retten erkjente han å ha kjørt noe pirattaxi, og bagatellisert omfanget. Men mannens Vipps viste 1770 betalinger.

Les også: 19-åring varetektsfengslet for en rekke grove bedragerier

Selv om pirattaxikjøring er ulovlig, er det likevel meldepliktig overfor NAV. Retten kom frem til at tiltalte kjørte tilsvarende en halv stilling. Mannen hevdet selv at han ikke anså pirattaxi som meldepliktig. Men han ble ikke trodd, retten mente at tiltalte var klar over hva han gjorde.

annonse

Retten fant tiltalte skyldig, han ble idømt 30 timer samfunnsstraff og bot på 18.000 kroner. Mannes advokat sier at han er fornøyd med dommen.

– Min klient har erkjent straffskyld for dette med kjøringen hele veien. Han har også erkjent det helt faktiske at han har fått utbetalt penger fra Nav som han ikke skulle motta.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474