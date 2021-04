annonse

annonse

Ikke på 15 år har så mange papirløse migranter krysset grensen fra Mexico til USA i løpet av en måned som i mars. Nesten 19.000 var barn uten voksenfølge, skriver NTB.

Det er en stor utfordring for amerikanske myndigheter at så mange mindreårige krysser grensen. Mottaksapparatet har ikke kapasitet til å ta dem imot, samtidig som Biden-administrasjonen har åpnet for at enslige barn og familier med små barn kan bli værende i USA.

I tillegg til de 18.663 enslige barna som ble stanset av grensevakter, ble ytterligere 227 stanset ved offisielle grenseoverganger.

annonse

Antall personer som har blitt anholdt ved grensen, har økt med 70 prosent i mars. I alt ble 172.331 personer stanset, som utgjør det høyeste antallet på 15 år, ifølge toll- og grensemyndighetene (CBP).

CBP opplyser at nesten 104.000 av dem har blitt utvist, de fleste til Mexico. Utvisningene skjer i henhold til regler som skal beskytte mot koronapandemien.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474