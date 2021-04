annonse

Professor emeritus Nils Roll-Hansen spør hvorfor ikke vitenskap har bidratt til en opplyst klimadebatt.

Han skriver at et argument går igjen i den norske klimadebatten: Dette må vi gjøre for å oppfylle Parisavtalen. Problemet er bare at Parisavtalen ikke lar seg oppfylle. Det er en ganske liten mulighet for Norge kan klare sine forpliktelser.

– I klimapolitikken har vitenskapene sviktet på et viktig punkt. De har ikke opplyst politikere og legfolk om at Parisavtalens målsettinger er uoppnåelige, skriver han i Klassekampen, og legger til:

– Ganske visst er det viktig å holde avtaler. Men det er ikke mindre viktig å forstå deres svakheter. Uten det er man dårlig forberedt på de problemene som uvegerlig kommer.

Roll-Hansen er vitenskapshistoriker, og han sier at mye forskning er blitt nær knyttet til politiske formål og har tatt preg av dem. Som eksempel trekker han frem Cicero. Dette instituttet ble opprettet av den norske regjeringen i 1990 og dominerer i dag norsk samfunnsvitenskapelig klimaforskning.

– I historisk perspektiv ser Parisavtalen fra 2015 ut som et fortvilet forsøk på å rette opp en mislykket politikk.

