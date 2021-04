annonse

Kulturminister Abid Raja har ingen tro på Ullevaal stadion og andre store norske fotballarenaer vil kunne fylles til randen med tilskuere i 2021.

Onsdag presenterte statsminister Erna Solberg (H) regjeringens plan for gjenåpning av det norske samfunnet etter de strenge koronarestriksjonene. Planen er delt i fire trinn.

Solberg var forsiktig med å datofeste når det kan bli aktuelt å gå til de enkelte trinnene, men det legges opp til at de innføres med minst tre ukers mellomrom. Smittesituasjonen, kapasiteten i helsevesenet og farten på vaksineringen avgjør framdriften.

Selv på trinn fire, som neppe vil være nådd før i juli, vil det ifølge regjeringen være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer.

Kulturminister Abid Raja (V) våger ikke å spå når eliteserieklubbene i fotball igjen kan fylle sine arenaer med tilskuere, men beskriver det som «veldig ambisiøst» å tro at det skjer denne sesongen. Han tror heller ikke på fulle hus på Ullevaal stadion når Erling Braut Haaland og landslaget skal kjempe videre om VM-billett til høsten.

– At Lerkendal og Ullevaal blir fullsatt i 2021, det tror jeg ikke. Det tror jeg at vi må si «det vil ikke skje». Vi snakker om 25.000 personer på et arrangement. Det kommer ikke til å skje i 2021, sier statsråden til NTB.

Betydelig usikkerhet

Raja tror imidlertid det kan tillates «et meget solid antall» tilskuere når regjeringens gjenåpningsplan har nådd trinn fire. Han peker på at bruk av vaksinesertifikater og hurtigtester kan bli viktige verktøy i prosessen med å gjenåpne tribunene.

Kulturministeren henviser også til at det i tiden som kommer vil bli gjennomført pilotarrangementer internasjonalt der sertifikater og massetesting tas i bruk for å slippe inn tilskuere. Regjeringen følger nøye med på erfaringene som gjøres der.

Også i Norge skal det etter hvert gjennomføres piloter, og viser disse seg å være vellykkede, kan det ifølge Raja bane vei for større arrangementer.

Kulturministeren påpeker samtidig at det er mange usikkerhetsmomenter inne i bildet, og at det kan dukke opp nye faktorer som bremser mulighetene til å gjenåpne samfunnet i det tempoet man håper.

– Mange nye ting kan oppstå, så dette er forutsatt at «best case»-scenarioet slår inn, sier Raja – og legger til:

– Hvis det vaksineantallet som vi har skissert at skal komme, kommer, nordmenn er gode på å ta vaksine, og vaksinen gir immunitet slik at du verken blir smittet eller sprer smitten videre, vil jeg si at vi en gang i juli-august vil kunne oppleve større arrangementer, for eksempel på Lerkendal og Ullevaal som har virkelig god plass, med forhåpentligvis flere tusen. Forhåpentligvis. Men det blir ikke fullsatt i 2021.

600 i Eliteserien

Norges Fotballforbund håper å starte opp eliteseriesesongen 8. og 9. mai. Forutsatt at trinn én i regjeringens gjenåpningsplan da er iverksatt, vil det være åpning for å slippe 600 tilskuere inn på tribunene.

Forutsetningen er at publikummerne sitter på faste tilviste plasser og er fordelt på tre kohorter à 200. Det er maken til de nasjonale reglene som eliteserieklubbene måtte forholde seg til på slutten av forrige sesong.

Den neste herrelandskampen på Ullevaal stadion spilles 1. september. Da er Nederland motstander i VM-kvalifiseringen. Åtte dager senere kommer Gibraltar på besøk.

I oktober og november er det hjemmekamper mot Montenegro og Latvia.

