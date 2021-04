annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson fordømmer volden og opptøyene i Nord-Irland.

Vest i Belfast ble en buss bombardert med bensinbomber og tok fyr, ifølge den nordirske politistyrken, skriver NTB.

– Jeg er dypt bekymret for de voldelige scenene som utspiller seg i Nord-Irland, spesielt angrepene på PSNI som beskytter folk og næringsliv, angrepet på en bussjåfør og overfallet av en journalist, skriver Johnson på Twitter.

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2021