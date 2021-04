annonse

NTB melder Tyrkia slår tilbake mot EU etter å ha fått voldsom kritikk for at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ikke fikk en egen stol under et møte i Ankara.

Ursula von der Leyen måtte sette seg på en sofaplass etter at hun ble stående uten stol under tirsdagens møte med president Recep Tayyip Erdogan.

Det var kun to stoler som var satt fram, og de var forbeholdt Erdogan og Charles Michel, som er president for EUs ministerråd.

Flere kritikere har tolket behandlingen av von der Leyen som manglende respekt og kvinnediskriminering, ettersom hun har samme diplomatiske rang som både Erdogan og Michel.

– Først trekker de seg fra Istanbul-konvensjonen mot familievold og vold mot kvinner, og så lar de lederen for EU-kommisjonen stå uten en stol på et offisielt besøk. Skammelig, skrev Iratxe Garcia Perez på Twitter. Den spanske EU-parlamentarikeren merker meldingen med emneknaggen #WomensRights – kvinners rettigheter.

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) April 6, 2021