I fjor benyttet 137 syrere seg av repatrieringsordningen, året før var antallet 100.

Det er en ordning der flyktninger mottar rundt 200 000 norske kroner for å reise hjem. Det er flest syrere som velger å forlate Danmark.

– Flere syrere reiser hjem med en pose penger fra den danske stat. Det er godt nytt. Det viser at vår håndfaste hjemreisepolitikk virker, sier Utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye til Ekstrabladet, og legger til at et opphold i Danmark ikke er permanent.

– Vi har fra starten været ærlige om at et opphold i Danmark er midlertidig.

Tesfaye skal også skjerpe innsatsen for å informere langtidsledige utlendinger om muligheten for at reise hjem med økonomisk støtte. Planen er at 8.900 langtidsledige utlendinger skal fremover ha en dedikert samtale med kommunen om mulighetene for at reise frivillig hjem med støtte fra den danske stat, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM).

– Vi blir nødt til at være mere ærlige og direkte. Noe innvandrere har været på trygd i lang tid. De er aldri lykkes med at bli en del av samfunnet. De er det bedre for alle, at de reiser hjem, sier Tesfaye, og tilføyer:

– Jeg er derfor glad for at vi nå innfører en dedikert hjemreisesamtale, hvor vi kan fortelle om muligheten for at reise frivillig hjem med økonomisk støtte fra det danske samfunn.

Repatrieringsordningen

Flyktningene får rundt 80 000 norske kroner ved avreise pluss en enveisbillett til hjemlandet. De kan få støtte til transport av eventuelle eiendeler. Den neste utbetalingen på 120 000 norske kroner kommer etter ett års opphold i hjemlandet. De kan også få støtte til lege, medisiner og skole for barn.

