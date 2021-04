annonse

Politiet gir statsminister Erna Solberg et forelegg på 20.000 kroner etter hennes 60-årsfeiringen på Geilo.

Norges statsminister blir bøtelagt for smittevernbrudd. Politiet begrunner straffereaksjonen mot statsministeren med at det er riktig å reagere for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene.

Solberg har hevdet at hun handlet i god tro, men har innrømmet at hun ikke hadde god nok kunnskap om regelverket.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk, burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sa Solberg da NRK meldte om saken.

Statsministerens ektemann Sindre Finnes fikk sin sak avgjort med påtaleunnlatelse. Det betyr at straffansvar er konstatert, men det ilegges ingen reaksjon. Hallingstuene restaurant fikk sin sak henlagt.

