annonse

annonse

Den siste tiden har kommet frem at flere fullvaksinerte sykehjemsbeboere har fått påvist covid-19. FHI sier de sannsynligvis er smittet av den sørafrikanske eller brasilianske varianten.

– Det er ventet at noen testet positivt også etter at de er vaksinert. Det er ikke helt overraskende at vi får noen smittede også hos folk som er vaksinert, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG fredag.

Det er påvist smitte hos til sammen 14 fullvaksinerte sykehjemsbeboere i Sandnes og Ullensaker. De har alle fått vaksinen fra Pfizer/Biontech. I tillegg er en rekke ansatte og nærkontakter smittet, men av disse er mange uvaksinerte.

annonse

– Vi samler info om både pasienter og andre som har testet positivt, og jobber med å se om det er noe med viruset eller med vaksinen, sier Vold.

Vold sier det er sannsynlig at det er snakk om sørafrikansk eller brasiliansk virusvariant i utbruddet. Det er gjort flere screening-tester for å undersøke, og prøvene vil sekvenseres for å få slått fast hvilken variant det er snakk om.

– Pfizer selv melder at vaksinen skal ha god effekt også ved disse variantene. Men det har vært reist spørsmål om det er noe dårligere effekt av vaksiner på disse variantene fordi de har en del endringer på overflaten som disse vaksinene er rettet mot, sier Vold til avisa.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474