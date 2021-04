annonse

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen stiller spørsmål ved at statsminister Erna Solberg (H) straffes strengere enn ektemannen Sindre Finnes.

– Jeg syns det er noe pussig at Solberg straffes hardere enn Finnes når det er Finnes som har hovedansvar for å gjennomføre arrangementet, sier Marthinussen, som er jussprofessor ved Universitetet i Bergen.

Han oppfordrer politiet om å komme med en bedre begrunnelse.

– Det er noe merkelig når medvirkeren straffes så mye hardere enn hovedmannen, sier Marthinussen til NTB.

Politiet har ilagt statsministeren et forelegg på 20.000 kroner for restaurantmiddagen på Geilo. Ektemannen får derimot påtaleunnlatelse, dette selv om det var han som hadde hovedansvar for de praktiske forberedelsene. Politiet begrunner dette med at statsministeren er «landets fremste tillitsvalgte».

Ansvarlig som medarrangør

Tilfeldigheter førte til at Solberg selv ikke deltok i middagen, som var i strid med den nasjonale coronaforskriften, ettersom flere enn ti personer deltok. Politiet holder henne likevel ansvarlig som medarrangør.

Marthinussen er ikke fremmed for at visse stillinger kan gi skjerpede plikter.

– Men vi straffer ikke en statsminister strengere enn andre mennesker for å kjøre for fort, bare fordi det er statsministeren, sier han.

Likevel mener professoren at det viktigste momentet i saken er at politiet slår fast at restaurantmiddagen var et straffbart arrangement.

– Det er ganske alvorlig, sier han.

– Solberg har vært ærlig på sin rolle, og det skal ikke så mye til for å rammes av medvirkning.

