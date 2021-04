annonse

Det ubemannede luftbårne dronesverm-hangarskipsystemet lyktes med å slippe ut ni mindre droner i høy hastighet under testflygingen.

Global Times melder at det kinesiske selskapet Zhongtian Feilong 20. mars gjennomførte en testflyging av sitt nyutviklede luftbårne dronesverm-moderskip – et ubemannet hangarskip-luftfartøy som kan huse flere mindre droner og slippe dem i luften for militære oppdrag som rekognosering og angrep.

Under testen bar moderskipet – som ser ut til å være en fastvinge-drone, med vertikale start- og landingskapasiteter – ni mindre droner, som ble sluppet ut fra «magen» til det ubemannede luftfartøyet etter ankomst til et angitt oppdragspunkt.

Moderskipet slapp deretter ut de mindre dronene i rekkefølge – samtidig som det sørget for å opprettholde riktig hastighet, retning, høyde og avstand, slik at de mindre dronene kunne danne en sverm.

Det er uvisst om moderskipet kan plukke de mindre dronene opp igjen i luften.

Billig og allsidig

Ifølge Zhongtian Feilong er systemet kjennetegnet av en lang rekkevidde, sterk anti-jamming-evner, muligheten for å huse flere forskjellige typer nyttelast og lave krav til logistikkstøtte. Produsenten bemerket også at det er fleksibelt, trygt, svært effektivt, autonomt og enkelt å betjene – selv under kompliserte miljøer for forskjellige typer kampoppdrag som rekognosering, tidlig varsling, jamming, angrep og evalueringer.

Ulike typer mindre droner, som kan brukes til forskjellige formål, kan bæres av moderskipet samtidig – akkurat som et maritimt hangarskip med tanke på jager- og speiderfly. Men droner, som er ubemannede og billige, kan enklere ofres så lenge oppdragsmålene kan oppnås.

Militær revolusjon?

Våpensystemet kan potensielt revolusjonere krigføring i fremtiden. Når moderskipet, som nå er av begrenset størrelse, blir større, har det potensialet til å utvikle seg fra en taktisk til en strategisk plattform, sa kinesiske militæranalytikere onsdag.

Et større dronemoderskip vil gi kapasiteten til å raskt øke antallet aktive fly i et kampområde, som vil være svært vanskelig å forsvare seg mot. I tillegg kan systemet også betraktelig utvide et rekognoserings- og varslingsområde.

Andre land eksperimenterer også med lignende teknologier, inkludert USA, som brukte en XQ-58A-drone for å lansere en mindre drone kjent som en ALTIUS-600 26. mars, ifølge nettstedet Defense News.

