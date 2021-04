annonse

I sitt forsøk på å dominere Asia ser Kina på India som et stort hinder. Beijing ønsker å kue sin nabo ved hjelp av ukonvensjonelle midler.

Den anerkjente indiske strategiske tenkeren, Brahma Chellaney – forfatter av ni bøker og professor i strategiske studier på New Dehli-baserte Center for Policy Research, samt seniorforsker på Robert Bosch-akademiet i Berlin – har skrevet et essay i tidsskriftet Foreign Affairs om «Kinas ubegrensede krig mot India».

Chellaney innleder teksten ved å vise til at strømmen i Indias største by, Mumbai, gikk ut 12. oktober 2020. Indias finanshovedstad opplevde sitt verste strømbrudd på flere tiår som lammet bedrifter, stengte aksjemarkedet, førte til at tusenvis av pendlere strandet og at sykehus måtte fyre opp sine nødenergiforsyninger. Store strømbrudd er ikke helt uvanlig i India, men Mumbai hadde nylig skrytt av å kunne dokumentere en pålitelig forsyning av strøm over en lengre periode. Strømbruddet gjorde at myndighetene i den vestlige staten Maharashtra – som Mumbai er hovedstad for – måtte lete etter svar.

I mars avslørte indiske embetspersoner at de kanskje hadde funnet årsaken til strømbruddet: Et utenlandsk nettangrep som var rettet mot serverne til statlige kraftselskaper. De nevnte ikke kilden ved navn, men implikasjonen var klar. Kinesiske hackere trent på å ta ut Mumbais elektriske nettverk – og de hadde lyktes.

Dette mulige nettangrepet kommer i en tid med stadig økende militære spenninger – med sammenstøtene som i fjor blusset up på flere punkter langs den fjellhøye, omstridte grensen mellom de to landene. Beijings evne til å presse sin nabo strekker seg derimot utover den konvensjonelle slagmarken og inkluderer i økende grad ukonvensjonelle former for krigføring (eller «ubegrenset krig», som tittelen på en bok av to kinesiske militæroffiserer har uttrykt det) for å oppnå ekspansjonistiske mål. Gjennom ubegrenset krig – som inkluderer salamistrategier, kyberkrigføring, gjeldsfellediplomati, miljøødeleggelse og spredning av feilinformasjon – har Kina tegnet et nytt geopolitisk kart over Sør-Kinahavet uten å pådra seg internasjonale kostnader. Beijing håper nå å anvende de samme metodene for å kue India.

Krig med andre midler

Chellaney forklarer videre at Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) – som feirer 100-årsjubileet for grunnleggelsen av partiet i år – har styrt Kina kontinuerlig i mer enn syv tiår, som gjør det til det lengst regjerende politiske partiet ved makten i moderne historie. Suksessen vitner om hensynsløsheten som partiet har vist for å nå sine politiske mål både hjemme og i utlandet. Mao Zedong ledet partiet til makten, og Deng Xiaoping gjorde Kina rikere. Nå er president Xi Jinpings ambisjon å gjøre Kina til en hegemonisk global leder, som er essensen av det Xi kaller «den kinesiske drømmen».

KKP later som de er for likestilling og gjensidighet i internasjonale relasjoner, men faktisk ønsker Kina under Xi å underkue små nasjoner. Ingen steder er dette mer sant enn i Sørøst-Asia, hvor Kina har brukt en todelt, ukonvensjonell strategi for å både dominere Sør-Kinahavet og kontrollere vannstrømmene i den grenseoverskridende Mekong-elven, som er hele regionens livline. Kinesiske styrker har konstruert kunstige øyer i Sør-Kinahavet og krever så å si hele det omstridte farvannet for seg selv. Kinas 11 megadammer på Mekong-elven gir Beijing makten til å stenge av vannkranen til store deler av det kontinentale Sørøst-Asia, noe som gjør nedstrømsland avhengige av kinesisk velvilje for tilgang til vann.

Med en lignende flerdimensjonal strategi, håper Kina nå på å kue to potensielle likeverdige konkurrenter i Asia: India og Japan. Beijing har vedtatt en strategi om indirekte krigføring mot både New Delhi og Tokyo – med en målsetting om å «gjerde inn» de to maktene. Strategiens første fase involverte å ruste opp Pakistan som en atom- og konvensjonell-militær motvekt til India samt hjelpe Nord-Korea med å utvikle masseødeleggelsesvåpen. I de senere årene har Kina fokusert på en eskalerende kampanje med bedrag og skjulte motiver. I sentrum for denne kampanjen er territoriell revisjonisme, hvor Kina flekser muskler ved å hevde territorielle krav på land eller øyer som er administrert av sine to mektige naboer.

De indirekte krigselementene er iøynefallende med tanke på Bejiings handlinger mot New Delhi. Kina har jevnlig lagt press på indisk sikkerhet gjennom ukonvensjonelle midler – inkludert cyberangrep, oppdemningen av grenseoverskridende elver, og overtagelse av omstridte landområder i Himalaya. Beijing søker å bruke alle tilgjengelige midler – unntatt åpen krig – for å begrense Indias politiske ambisjoner og undergrave indiske kjerneinteresser.

Skyggekrigen

Chellaney argumenterer med at Kina anvender «troverdig benektelse» med stor suksess når landet går til kyberkrig mot sine rivaler. India hevder at statssponsede kinesiske hackere gjentatte ganger har gått etter kritisk indisk infrastruktur, inkludert strømnettet. Et amerikansk kybersikkerhetsfirma konkluderte med at en Kina-tilknyttet gruppe kalt RedEcho sto bak en økning i kyberangrep mot Indias kraftinfrastruktur i 2020, men kinesiske talspersoner insisterer på at påstandene er falske, og viser til at det er «veldig vanskelig å spore opprinnelsen til kyberangrep.»

Kyber-taktikken går parallelt med mer tradisjonelle konflikter. I mai i fjor ble India sjokkert de landet oppdaget at kinesiske styrker hadde «snikokkupert» fjelltopper og andre strategiske høyder i den nordlige grenseregionen Ladakh. Spenningen steg raskt, med mer enn 100.000 krigsklare kinesiske og indiske tropper som stod ansikt til ansikt i Himalaya. Da grensesammenstøtene intensiverte, økte Kina sin kyberkrig mot det indiske kraftnettet.

I juni førte sammenstøt mellom kinesiske og indiske styrker til dusinvis av døde soldater. Samme måneden var det også minst 40.300 forsøk på å injisere skadelig programvare i indiske nettverk. Indiske embetspersoner tolket dette tiltaket som en streng advarsel fra Xi-regimet: Hvis India ikke gir seg i grensekonfrontasjonen, vil Kina slå av lyset i store deler av landet. Da India økte antall soldater ved grensen over de neste månedene, ble Mumbai mørklagt i oktober.

Mer nylig har kinesiske hackere vendt seg mot Indias farmasøytiske industri. Kinas forsøk på å stjele amerikanske data om Covid-19-vaksiner har fått bred omtale i media, men nylige kinesiske nettangrep på to av Indias ledende vaksineprodusenter har fått liten oppmerksomhet. Hackerne forsøkte å få tak i designet til de to Covid-19-vaksinene i hjertet av Indias nåværende vaksineringskampanje. India leverer mer enn 60 prosent av verdens vaksiner mot alle mulige forskjellige sykdommer, og benytter for tiden denne produksjonserfaringen til å eksportere millioner av Covid-19-vaksiner verden rundt hver uke.

Elver som et geopolitisk instrument

Chellaney viser deretter til at Kina kontrollerer mange av elvene som strømmer fra Himalaya til det indiske subkontinentet, og kan bruke dem som et pressmiddel, som Beijing allerede har gjort tidligere. I 2017 kunngjorde India at det ville boikotte det første toppmøtet til Xis signaturprosjekt, det enorme investeringsprogrammet for infrastruktur kjent som Belte-og-vei-initiativet (BRI). (India var det første landet som kritiserte BRI for manglende gjennomsiktighet og forfølgelse av nykolonialistiske mål, en holdning som USA senere har vedtatt.) Beijing gjengjeldte tjenesten ved å brått holde tilbake hydrologiske data om de grenseoverskridende elvestrømmene med opprinnelse i Tibet som det en gang delte New Delhi. Beijing gikk tilbake til å dele dataene i 2018, men først etter at avbrytelsen allerede hadde hindret Indias tidlige varslingssystemer for flom, som resulterte i flere dødsfall nedstrøms i den indiske delstaten Assam, som kunne vært forhindret.

Kina dominerer Asias vannressurser med sin kontroll over det vannrike tibetanske platået – en region som ble annektert på begynnelsen av 1950-tallet. Kina nekter imidlertid fortsatt å inngå en vannfordelingstraktat med ethvert land nedstrøms. (Selv historiske rivaler som India og Pakistan har signert en vannfordelingstraktat.) I mars ratifiserte Kinas marionett-parlament avgjørelsen til kommunistpartiet om å demme opp Brahmaputra-elven like før den går inn i India. Denne enorme dammen vil tillate Kina å effektivt kontrollere en viktig ressurs for millioner av mennesker utenfor landets grenser. Kinesiske oppstrømsaktiviteter har tidligere utløst flom i indiske stater langs grensen og forurenset Brahmaputras hovedarterie. Det nylig godkjente megaprosjektet – som skal konstrueres i et område som er kjent for hyppig seismisk aktivitet, som kan gjøre det til en tikkende «vannbombe» for nedstrømssamfunn – vil generere nesten tre ganger så mye strøm som Kinas Tre kløfters demning, som for tiden er verdens største hydrokraftstasjon.

Landet som ligger lengst nedstrøms, Bangladesh, vil trolig bære tyngden av megaprojektets miljømessige konsekvenser, som potensielt kan utløse en ny utvandring av flyktninger til India, som allerede huser millioner av bangladeshiske migranter. Demningen vil også gi Kina muligheten til å manipulere grenseoverskridende elvestrømmer for å forsterke sitt mangeårige territorielle krav på den indiske grensestaten Arunachal Pradesh, som er nesten tre ganger så stort som Taiwan.

Endeløs krig

Chellaney argumenterer videre med at Kina har blandet konvensjonelle og ubegrensede taktikker i de omstridte grenseterritoriene i Himalaya. For eksempel har Beijing bestemt seg for å bygge 624 landsbyer i regionen for å endre unilateralt endre status quo på bakken. Slike militærdesignede grenselandsbyer er Himalaya-ekvivalenten til Kinas kunstig skapte øyer i Sør-Kinahavet. Ved å bringe folk langveisfra for å bosette seg i øde, ubebodde grenseregioner, søker Kina å oppnå to mål: Å absorbere omstridte områder og legitimere sitt grep over territoriene i henhold til folkeretten, som vanligvis anser permanente bosetninger som et bevis på effektiv kontroll.

Landsbybyggingen, kombinert med den frenetiske konstruksjonen av nye militære anlegg langs grensen, er et klassisk eksempel på KKPs indirekte krig, som blander ukonvensjonell taktikk med konvensjonelle metoder. Den ukonvensjonelle aggresjonen, også kjent som «gråsone» krigføring, fordi den tilslører linjen mellom krig og fred, tar sikte på å kue fienden gjennom utmattelse, samtidig som den ikke går så langt at den utløser en faktisk krig. Selv mot en betydelig militærmakt som India, har Kina demonstrert hvordan slik hybrid krigføring trinnvis gjør at Beijing kan fremme sine ekspansjonistiske mål uten å krysse terskelen til åpenbar væpnet konflikt.

Kina vil kanskje ikke risikere direkte krig med India eller andre rivaler, men Beijing er fortsatt villig til å se helt bort ifra sine internasjonale juridiske forpliktelser. Tilbakeholdelsen av data om elver fra India brøt to bilaterale avtaler som stipulerer at Kina må overføre hydrologiske og meteorologiske data til India daglig i den farlige flomsesongen. KKP slutter å se på internasjonale avtaler som bindende når de ikke lenger er politisk praktiske, noe som fremgår av tilintetgjørelsen av Hongkongs autonomi i direkte strid med en FN-registrert traktat. Kina tok over indisk territorium i 2020 i Ladakh og plasserte tropper ved grensen i en grov tilsidesettelse av bilaterale avtaler om å opprettholde fred og ro.

Mange av KKPs ytre handlinger kan virke små isolert sett, men de er viktige når de legges sammen. Det er således farlig for ethvert land som er under angrep å vurdere kinesiske trekk individuelt i stedet for kollektivt. Ingen land har klart å finne ut av hvordan de kan motvirke KKPs aggressive oppførsel under Xi – ikke engang USA, som Kinas kostnadsfrie ekspansjon i Sør-Kinahavet illustrerer.

KKP har gjentatte ganger lurt og utmanøvrert India. Gitt at Kina tok over territorier i Ladakh uten å avfyre et skudd, har India ingen troverdig mulighet til å gjenopprette status quo ante uten å provosere frem en krig. Kina leter kontinuerlig etter muligheter til å ta biter av territorier og la sine motstandere forbli overraskede, uten å begå opplagt krigerske handlinger.

«Med mindre India er villig til å ta igjen med samme mynt med sin egen hybride krigføring som retter seg mot Kinas svake punkter, inkludert i Tibet, og med mindre verdens demokratiske makter danner en samlet front mot Xis ekspansjonisme, vil Kinas ubegrensede krig fortsette å destabilisere Asia og undergrave internasjonal sikkerhet,» konkluderer Chellaney.

