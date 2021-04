annonse

– Å feire blandet skjønnhet er ikke noe annet enn å forsterke et allerede eksisterende eksisterende rasisthierarki.

Å hylle skjønnheten til personer med både hvite og svarte foreldre er nå «problematisk», ifølge forfatter Natalie Morris som skriver i den venstreliberale britiske avisen The Guaridan.

Forfatteren mener at mens rasister og fascister på 30- og 40-tallet advarte mot «raseblanding» har mange gått i den motsatte grøften når de trekker frem personer med foreldre med ulik hudfarge som vakre.

– Er det ikke bare en annen side av samme mynt? spør forfatteren.

Hun mener at den britiske kongefamiliens angivelige trakassering av Meghan Markle er et eksempel på at uansett hvor mye man hylles for sitt utseende, blir man fortsatt utsatt for rasisme.

– Å feire blandet skjønnhet er ikke noe annet enn å forsterke et allerede eksisterende eksisterende rasisthierarki, mener hun og oppfordrer til å ta innover seg at slike holdninger er problematiske.

Skammet seg

Forfatteren forteller i sin bok Mixed/Other: Explorations of Multiraciality in Modern Britain at hun som liten skammet seg over sine «blandede» trekk. Da de samme trekkene senere ble trendy i reklame og populærkultur, gjorde det ikke saken bedre.

– Vi har rett til å være vare overfor komplimenter som ikke er komplimenter, mener hun.

Reagerer

Én som mener saken er et eksempel på hvordan krenkelseshysteriet brer om seg er samfunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness.

– Ja, noen mener at de har rett til å være forurettet – uansett. Rett til å forpeste kulturen og debattklimaet med mistenksomhet, offermentalitet og rigide, fatalistiske maktteorier. Og denne tenkningen formidles med stor velvilje av medier som The Guardian, Englands ledende venstreliberale avis, slår han fast og hevder at «rasetenkning og negativitet er den nye vinen.»

– Men husk nå ikke blande fargene. Her skal det bare tenkes sort-hvitt, konstaterer Rolness ironisk.

