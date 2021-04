annonse

Opposisjonspartiene tar smittevernboten på 20.000 kroner til statsminister Erna Solberg (H) «til etterretning».

– Dette er politiets vurdering, og vi tar den til etterretning. Reglene gjelder for alle, og slik skal det være. Reaksjonen på regelbruddet er en vurdering for politiet, og ikke et politisk spørsmål, derfor har vi ikke nærmere kommentarer, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Fredag ble det klart at statsministeren får 20.000 kroner i bot for hennes rolle i å arrangere en middag på en restaurant i Geilo i vinterferien, da hun fylte 60 år.

– Vi tar til etterretning at politiet har valgt å ilegge statsministeren et forelegg for brudd på regelverket. Det beviser at det ikke er noen forskjell på hun som lager regelverket og vanlige folk, det skal det heller ikke være, sier Frp-leder Siv Jensen.

Krever innsyn

Arbeiderpartiet krever fullt innsyn i dokumenter sendt mellom departementer om saken, som offentligheten ikke har fått innsyn i. VG har tidligere skrevet om dette.

– Nå forventer jeg at offentligheten får innsyn i de hemmeligholdte regjeringsdokumentene knyttet til denne saken. Begrunnelsen for å ikke gi innsyn var at Statsministerens kontor (SMK) ikke ville forstyrre en pågående etterforskning. Nå som etterforskningen er over, forventer jeg at Solberg setter en stopper for hemmeligholdet, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

– Jeg synes politiet ga en grundig begrunnelse for sin beslutning som det er verdt å lytte til, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Skulle bare mangle

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at det bare skulle mangle at statsministeren blir bøtelagt.

– Dette skulle bare mangle. Det må være likhet for loven, og altfor sjelden stilles maktpersoner til ansvar, sier han til NTB.

– Politiet gjør sin jobb og vi tar til etterretning deres konklusjon. Vi har ingen ytterligere kommentarer, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

