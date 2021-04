annonse

Manchester Uniteds Marcus Rashford var et spørsmålstegn, men han scoret mot Granada i 2-0-seieren i europaligaens kvartfinale.

Rashford fullførte ikke oppgjøret mot Brighton nylig. Derfor var det uklart med ham og spill mot spanjolene. Han startet og trengte 31 minutter på å ordne 0-1.

Keeper David de Gea ga ballen til Victor Lindelöf. Svensken sendte av gårde en pasning på nær 60 meter. Rashford fikk ballen under kontroll før han scoret. Han ble byttet ut 25 minutter før slutt. Edinson Cavani tok Rashfords plass.

Like før slutt scoret Bruno Fernandes på straffe til 0-2.

Solskjær har vært manager i United i snart to og et halvt år, men står fortsatt uten en tittel. Europaligaen kan komme som en åpenbaring for ham.

Luke Shaw, Harry Maguire og Scott McTominay pådro seg gule kort og får ikke spille returen.

Allerede etter åtte minutters spill stormet en naken mann med munnbind inn på banen. Det skal være en kar som har kledd av seg offentlig også tidligere.

Granada slet med å slå ut Molde i forrige runde og har ikke lyktes så godt utover det i det siste.

Returoppgjøret spilles på Old Trafford torsdag neste uke.

Hektisk finish for Arsenal – bare uavgjort mot Slavia Praha

Slavia Praha fikk med seg et flott utgangspunkt etter sin utligning i kampen mot et sjansesløsende Arsenal. Det endte til slutt 1-1 etter sene scoringer.

Arsenal måtte se marginene gå imot dem gang etter gang i torsdagens første oppgjør i kvartfinalen i europaligaen.

Først hadde Arsenal-stopper Rob Holding en stor sjanse etter 40 minutter, men headingen ble så vidt reddet av Slavia-keeper Ondrej Kolar.

Like etter pause hadde Arsenal frispark på hjørnet av sekstenmeteren, men forsøket fra Willian traff utsiden av stolpen.

Etter timen stjal Lacazette ballen fra Slavia-forsvaret og kom alene med Kolar, men avslutningen fra franskmannen traff tverrliggeren før ballen ble klarert. Lacazette hadde etter dette flere gode sjanser, men han maktet ikke å få ballen i mål.

Etter 85 minutter skulle derimot ballen endelig ligge i nettet for vertene. Nicolas Pépé kom gjennom og chippet ballen over en utrusende Kolar, og Arsenal kunne endelig juble for scoring.

Det så ut til å holde til seier, men fire minutter på overtid dukket Tomas Holes opp på bakerste stolpe og headet inn 1-1.

Martin Ødegaard var ikke med for Arsenal da han fortsatt har ankelproblemer etter landskampene i mars.

Returoppgjøret går i Tsjekkia torsdag neste uke.

