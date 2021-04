annonse

Med et bilde av svensk luftvernartilleri, skriver den tidligere statsministeren Carl Bildt følgende tekst:

– Forsvaret til Sverige i 1940 var ikke fantastisk, men fortsatt sterkere enn Norge, og spesielt Danmark. Hadde Hitler bestemt seg for å invadere Sverige, hadde han fått motstand.

The defense forces of 🇸🇪 in 1940 weren’t stellar, but still stronger than 🇳🇴 and in particular than 🇩🇰. Had Hitler decided to invade 🇸🇪 it would have been a fight. pic.twitter.com/Zha3LEy8Wi

