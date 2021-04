annonse

– Dersom dette hadde dreid seg om barneporno ville ingen ha stilt spørsmål om hvorvidt tiltak er på sin plass, bare fordi man ikke vet om det er 10, 100 eller 1000 barn det dreier seg om.

– Én jente som ikke nyter samme frihet som alle andre er én for mye, skriver generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) Dana Manouchehri.

I Nettavisen viser hun til at Ap-nestleder Hadia Tajik i 2015 gav uttrykk for at barnehijab bør forbys i barneskolen. Manouchehri mener problemet siden bare har vært økende.

Fra da Tajik uttalte seg og frem til i dag har ikke situasjonen blitt bedre for disse jentene, og omfanget har bare økt.

– Nå overtar Sylvi Listhaug stafettpinnen men enda bredere støtte fra miljøene som jobber med problematikken og bærer fane på vegne av disse barna, skriver Lim-lederen og viser til at Fremskrittspartiet går inn for å forby barnehijab, i utkastet til nytt partiprogram.

– Fra venstresiden av den politiske aksen til høyresiden har det tilsynelatende vært enighet om at barn ikke skal tildekkes. Men allikevel har politikerne brukt årene på å diskutere formaliteter, rasisme, religionsfrihet og andre unnskyldninger på bekostning av disse jentebarna som utsettes for sosial kontroll, for så å lande på intet, skriver Dana Manouchehri

Utspillet har fått kritikk ettersom man ikke vet hvor mange det dreier seg om.

– Hvert eneste barn representerer en unik og verdifull enkeltskjebne, og må forvente at storsamfunnet er seg sitt ansvar bevisst for å gi det samme vern mot overgrep som alle andre, slår LIM-generalsekretæren fast.

