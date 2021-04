annonse

annonse

– Droner er rimeligere i innkjøp.

Problemet er at F-35 er for dyrt. For dyrt i innkjøp, for dyrt i bruk. Det er også plaget av endeløse feil og mangler.

– F-35 er det siste generasjon av bemannede jagerfly; et barn av den kalde krigen, som mega-faunaen på slutten av istiden: Et produkt av en tid og budsjettrammer som ikke lengre finnes. Problemet er at siste generasjon av fortiden stjeler fremtiden fra oss, skriver forsker og nobelkomité-medlem Asle Toje i DN.

annonse

Han mener droner er fremtiden.

– Droner er rimeligere i innkjøp, men konstant nærvær krever fire ubemannede fly på rotasjon, som fordrer rundt hundre mann å analysere data og å holde dem på vingene. Droner er bruk og kast, de gjør livet surt for fienden på andre måter enn F-35. – Norge er kommet altfor sent i gang med droner og med bare 300 millioner satt av til innkjøp, har ikke Norge tatt seg råd til en eneste kampdrone. Norge er sinker på den teknologien som vil prege fremtiden fordi vi har brukt alle pengene på F-35. Norge har hele 52 fly i bestilling. annonse Les også: USAs flyvåpen innrømmet nettopp at F-35-jagerflyene har mislyktes Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474