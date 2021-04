annonse

Det er positivt at aviser toner flagg, men da må man også kunne forvente samme standard i dekningen av andre land.

Lesere av VG kan ikke ha unngått å få med seg formuleringene som snek seg inn i alle saker om USAs 45. president Donald Trumps påstander om valgfusk etter hans nederlag i november og uroen som fulgte.

Avisen skrev konsekvent om Trumps påstander at de var uten bevis, at de var «udokumenterte». Flere ganger ble det også slått fast at de var «usanne» og «falske».

Her fulgte avisen etter liberale medier i USA, som New York Times og Washington Post, som hele tiden har vært tydelige i stillingstakenen til Trump.

Toner flagg

Jeg er i utgangspunktet enig i VGs formuleringer i dette tilfellet og mener også det er positivt at journalister toner flagg, snarere enn å dekke seg bak et skjold av objektivitet som tilslører hvilke standpunkter avisene fremmer og tar opp til debatt.

Men da må man også kunne forvente samme standard i dekningen av andre land.

For når saken dreier seg om den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, er det snakk om «påståtte» menneskerettighetsbrudd.

«For fem dager siden begynte Navalnyj å sultestreike i protest mot den påståtte inhumane behandlingen og torturen han gjennomgår i fengselet», skriver VG. 5. april.

Uansett hva man måtte mene om Norges forhold til Russland og landets president Vladimir Putin, vil det for det fleste være vanskelig å se bort fra at måten opposisjonspolitikeren behandles på strider med grunnleggende prinsipper for både rettspleie og fangebehandling.

Det ville heller ikke være spesielt oppsiktvekkende om VG slo dette fast.

Men det virker som VGs prinsipper kun omhandler én person: Donald Trump.

