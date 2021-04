annonse

Nordmenn som har tatt coronavaksinen vil få et «coronasertifikat». Menneskerettighetsekspert og statsviter, Aksel Braanen Serri, vil nå legge press på de som ikke ønsker å bli vaksinert.

– Vi er avhengig av at folk stiller til vaksinasjon, dette er fortsatt et knapphetsgode som jeg virkelig håper folk prioriterer å ta imot når de får tilbudet. La oss få satt flest mulig vaksiner raskest mulig! skrev byrådleder Raymond Johansen (Ap) i et Facebook-innlegg før påske.

Onsdag bekreftet statsminister Erna Solberg (H) at nordmenn som er vaksinert, har vært smittet eller som har tatt en negativ test, også vil få et koronasertifikat, i tråd med EUs vaksinepass.

De som er vaksinerte skal belønnes med særegne «privilegier».

Mange på sosiale medier har reagert svært negativt på at de som ikke ønsker å ta coronavaksinen skal få mindre rettigheter enn de vaksinerte.

– Legitimt å presse folk

Aksel Braanen Sterri er stipendiat i filosofi ved UiO, og har også en mastergrad i statsvitenskap. Han er positiv til innføringen av vaksinepass og sier i et intervju med TV 2 at det er «legitimt» å legge press på de som ikke ønsker coronasprøyten.

– Det er slik i dag at mange har fått innskrenket friheten sin. Vaksinasjonen vil gi denne friheten tilbake. Da mener jeg at man kan si at det er legitimt å legge dette ekstra presset, sa statsviteren.

