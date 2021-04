annonse

Al-Qaidas regionale filial på det indiske subkontinentet (AQIS), fortsetter å operere over hele Afghanistan, til tross for gjentatte Taliban-påstander om at gruppen ikke har noen tilstedeværelse i landet.

Ifølge Long War Journal, er al-Qaidas tilstedeværelse i Afghanistan gjort synlig gjennom vanlige presserapporteringer om koalisjonsoperasjoner mot terrorgruppen, og Thabat – al-Qaidas egen mediearm – som har skrevet om gruppens operasjoner i 18 provinser. Afghanske sikkerhetsstyrker har iverksatt militæroperasjoner mot al-Qaida-operatører i minst to provinser. Alt i alt opererer al-Qaida i hvert fall i 21 av Afghanistans 34 provinser.

Thabat, et ukentlig al-Qaida-nyhetsbrev som dekker gruppens operasjoner over hele kloden, har rapportert om flere av al-Qaidas aktiviteter i Afghanistan den siste tiden. Thabat blir beskrevet av FN som «en av gruppens [al-Qaidas] mediekanaler.»

En analyse av 16 nylige utgaver av Thabat viser at al-Qaida og gruppens allierte i Afghanistan har vært involvert i flere dusin terrorangrep – fra november 2020 til dags dato – i 18 av Afghanistans provinser, inkludert: Badakhshan, Balkh, Farah, Faryab, Ghazni, Helmand, Jawzjan, Kapisa, Kabul, Kandahar, Kunar, Kunduz, Khost, Logar, Nangarhar, Takhar, Uruzgan og Zabul.

Afghanske presserapporter fra september 2020 til i dag bekrefter at al-Qaida og terrorgruppens allierte opererer i ni provinser i Afghanistan. For eksempel, i slutten av mars 2021, drepte Afghanistans nasjonale sikkerhetsstyrker Abu Muhammad al-Tajiki – en senior AQIS-militærsjef – i provinsen Paktika. I juli 2020 bemerket afghanske tjenestemenn at al-Qaida drev en treningsleir i provinsen Helmand, og hadde operasjoner i provinsen Nimruz.

Informasjonen er i samsvar med FNs tidligere rapportering om al-Qaidas tilstedeværelse i Afghanistan. I juli 2020 rapporterte et forskningsteam på vegne av FNs sikkerhetsråd at al-Qaida «er skjult aktivt i 12 afghanske provinser», og at al-Qaida anslås å ha mellom 400 og 600 medlemmer i Afghanistan.

I mars 2019 ble det estimert av US Army at al-Qaida opererte i 13 av Afghanistans 34 provinser. I mai 2019 bemerket general Austin Miller, øverstkommanderende for USAs styrker i Afghanistan, at al-Qaida opererer «over hele landet» og ikke er begrenset til én region.

– Vi har sett al-Qaida i Afghanistan. Ja, i forskjellige deler av Afghanistan kan vi finne dem, så det er ikke en bestemt region, de er over hele landet, sa Miller den gangen.

Som en del av fredsavtalen med USA, har Taliban lovet at al-Qaida ikke skal få operere fritt i områdene som islamistgruppen kontrollerer.

