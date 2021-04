annonse

Familien til Hans Gaarder (60), som tirsdag ble funnet død i hjemmet sitt på Gran, reagerer på pressedekningen etter dødsfallet og at han er identifisert.

I en uttalelse til NTB lørdag skriver den at identifiseringen med navn og bilde har vært en stor tilleggsbelastning.

NTB skriver at Gaarder var en «profilert stemme i det norske konspirasjons- og antivaksinemiljøet». Han var smittet av covid-19 da han ble funnet død.

Smittevernmyndighetene i Gran har sagt at mannen skal ha hatt betydelige symptomer i to uker før han døde. Koronasmitten ble bekreftet etter at han døde, melder nyhetsbyrået.

Visste han var syk

Familien hadde oppfordret 60-åringen til å oppsøke helsehjelp, men opplyser at han ikke ville ha det.

– Nære familiemedlemmer var klar over at mannen var syk. Han ble oppfordret til å søke helsehjelp, men det ville han ikke. Siste telefonkontakt var mandag kveld. Da vi ikke fikk kontakt med ham tirsdag formiddag, tok familien seg inn i boligen hans. Han ble funnet død, og nødetatene ble tilkalt. Det ble rutinemessig tatt en covid-19-test, som viste seg å være positiv, skriver familien i uttalelsen.

– Mannen ble rammet av sykdom, dessverre med dødelig utgang. Obduksjonsrapporten vil gi svar på hva han døde av, står det videre.

Kommunen har opplyst at 60-åringen i slutten av mars hadde arrangementer i hjemmet sitt i strid med smittevernreglene. Familien skriver at den tar avstand fra disse bruddene.

«Fornektere»

Kommuneoverlege Are Løken i Gran uttalte til avisen Hadeland at Gran kommune vil anmelde arrangementet til politiet. Hans kollega i nabokommunen Jevnaker, kommuneoverlege Marthe Bergli, sa at smittesporingsarbeidet etter arrangementet var krevende ettersom mange av de berørte fornekter at korona finnes.

Familien skriver at den går ut som den gjør for å roe ned spekulasjonene rundt 60-åringen og dødsfallet.

– Familien ber om ro og ønsker ikke å si noe utover denne uttalelsen. Vi ønsker verdighet rundt dødsfallet og sorgprosessen vi skal gjennom, skriver den.

Dagbladet skriver at Gaarder i en årrekke vært «en av Norges mest profilerte konspirasjonsteoretikere, gjennom blant annet nettstedet Nyhetsspeilet, foredrag og sosiale medier.»

Nyhetsspeilet bekreftet fredag selv at Gaarder er personen som Gran kommune på Hadeland opplyser døde med covid-19 tirsdag.

– Vår velkjente redaksjonsmedlem og betydningsfulle skribent Hans Kristian Gaarder er gått bort. Hans har gjort umåtelig mye for å opplyse menneskeheten med sine knivskarpe artikler og har alltid uredd stått i fronten med sitt arbeid og sin lidenskap, skriver Nyhetsspeilet.

