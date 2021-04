annonse

annonse

Når vår myndigheter under globalisten Erna Solberg ledelse gir våre nasjonale Covidvaksinetilbudsopsjoner til ukjente andre, for å videre formidle dem til korrupte afrikanske land etc. da vet ikke jeg hvor galskapen og den pretenderte godheten slutter.

For hvor dumme og uprofesjonelle og naive kan vi bli? Selv EU forstår galskapen: Norge er alene om å gi bort vaksiner til fattige land: EU vil heller prioritere egen befolkning. For vaksinene i hendene på despoter kan videreselges til blodpris – om de ikke reserveres den innerste korrupte sirkel.

Ikke bare forfordeler regjeringen til fordel for uregjerlige, mest muslimske innvandrere i Oslo-området, dvs. våre katastrofalt manglende vaksine-doser, de belønner de ufortjente på bekostning av pensjonerte nordmenn som har betalt skatt og bidratt til et godt samfunn i alle år, nå undervurdert som for gamle og unyttige til å kunne hensyntas. Dette er toppen på urettmessighet som burde få alle eldre og alle deres barn til å protest- og inn-stemme bare nye partier til politisk forandring til høsten.

annonse

Jeg bor i fattige Chile. Norge er blitt et utviklingsland sammenligner med effektiviteten der. Jeg har fått mine to doser og det skjedde raskt: Vi kjørte opp til fire moduler i veien og ble vaksinert enkelt, sittende gjennom bilvinduet. En kø på 50 biler fikk vaksiner i løpet av en time, og slik fortsatte det hele dagen. Fordelene var ikke en masse folk sittende sammen på hospitaler med innbyrdes smittefare. Og langt dyrere og langsommere vaksinering. Det virker på meg som norsk bestilling av vaksiner har vært ennå verre og dårligere organisert enn selv innen kolossen på leirføtter, EU. Hvilket gir vår regjering regelrett stryk. Men det hører du ikke når Erna prater og prater og forherliger seg selv. Her er alle partiene i regjeringen med i det negative dragsuget.

Men tro ikke embetsverket under Ap eller SV eller andre hadde vært bedre, de er de samme folkene. Og Jonas Gahr Støre er akkurat som Erna, de opererer i de samme virkelighetsfjerne høyere luftlag – uten bakkekontakt. Vekk med dem alle sammen, nye partier og mer jordnære folk må få styre. Blir det bedre? Det gjenstår å se. Men verre kan det overhodet ikke bli, så hva har vi å tape med nye koster som sier de vil forandring? For meg et høstens valg et protestvalg mot dagens både innenriks- og ikke minst utenrikspolitikk. Norge dummer seg loddrett ut, som en naiv spurv i tranedans. Vi har ingenting i Sikkerhetsrådet å gjøre, absolutt ingenting annet enn å påføre oss selv unødvendige utgifter – til unyttige «noens» selvforherligelse.

Sett Norge først, det eneste landet som er vårt. Frykten og følelsen av håpløshet blir ikke mindre når vår globalistisk milliard-om-strøende statsminister på Geilo nylig demonstrerte at hun gir blaffen og bryter sine egne Covidregler, som vi andre straffes for. Dette viser hennes arroganse og totale hovmod.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474