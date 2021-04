annonse

Drammensfjorden er velsignet med sin egen isbryter. Jeg avla Drammen havn et besøk og var så heldig å få et eksklusivt intervju med den gamle sliteren.

-Hvor kommer du fra?

Jeg innvandret til Drammensfjorden i fra Ålesund straks jeg var ferdig bygget og har bodd i Drammen i hele mitt liv. Så jeg regner meg som innfødt drammenser.

-Hvor gammel er du?

Jeg fylte seksti år sist november, da spanderte Dagsavisen Fremtiden en side på meg. Tre år før ble det også laget et lite TV-innslag om meg.

-Seksti år! Er ikke det en høy alder for en båt?

Kanskje, jeg har ikke tenkt så mye over det. Men jeg får godt stell av flinke folk. Originalmotoren min går som en klokke ennå.

-Er det deg Øystein Sunde synger om i «Liten og grønn»?

Det er i alle fall en beskrivelse som passer bra, og Sunde skriver jo gjerne om tekniske ting. Sprette rundt blant fjord og fjell gjør jeg for så vidt også, men skyene holder jeg meg unna. Men at jeg setter min fot like trygt som noen fjordahest når været står imot, stemmer bra. Men jeg bråker nok mer enn en fjordahest, isknusing høres ut som når en frustrert husmor går amok på kjøkkenet.

-Du må ha et ensformig liv?

Ja det var mer variasjon før, men med årene setter en jo pris på roligere dager. I tillegg til isbryting fikk jeg også drive med sleping, berging og assistanse. Jeg har også vært på utenlandstur – helt til England. Da slepte jeg to brannskadde båter til Haugesund for reparasjon.

Helt til jeg var godt voksen var det lov å tømme sne ut i elven, jeg skjønner ikke helt hvorfor det ikke er lov lenger. Vann er vann. I alle fall. Når Drammenselven var frosset, ble snehaugene etter hvert så store at kommunens lastebiler ikke fikk tømt mer. Da ringte de etter meg. Jeg tok rennafart og kjørte baugen inn i snehaugene slik at de løsnet og kom i drift nedover elven. På den måten ble det plass til mer sne.

-TV-kjendis har du også blitt?

Ja det har blitt noen innslag i løpet av årene, så sammenlagt har jeg vel snart fått mine five minutes of fame. Sist kom ei jente fra Dagsrevyen med kamera på slep. Hun fikk bli med en tur på fjorden og oppleve meg i mitt rette element. Så jeg var på Dagsrevyen tirsdag 16. januar i år. For sytten år siden var jeg med i Norge Rundt. Skipper Anders Skartvedt som førte meg den gangen antydet at vi kanskje ville gå av med pensjon sammen. Han tok feil. Han er gått av. Jeg jobber ennå.

-Hvem er det som kjører deg?

Det er en fin miks av godt voksne sjøfolk. Noen er fortsatt i jobb, andre er pensjonister. Så det hender at jeg er yngstemann på skiftet.

-Hvor er du om ti år?

Hadde du spurt meg i fjor ville jeg ha svart at jeg hadde gått av med pensjon. det har vært lite isbryting etter vinteren 2010-2011. Folk snakker jo stadig om klimaendringer, Men etter denne vinteren har jeg sluttet å tro på den slags, det har vært både mange og lange dager. Så jeg er nok i her i Drammen om ti år også – og tar et tak når taket trenges mest. Hvis ikke Miljøpartiet De Gale (MDG) tar makta i Drammen også, da. Da blir jeg vel byttet ut med en moderne greie med batteridrift og elektromotor.

Men fremtiden vil jeg vente med å bekymre meg for. «Fremtiden kan aldri komme. Når den er her, så er den omme» sa den danske poeten Piet Hein. Jeg trøster meg med det. «Manns minne» varer i syv år. Så hvis det kommer en ny isvinter innen 2028 bør jeg være trygg. Men nå er fjordisen er borte for denne vinteren og jeg kan ta en lang og velfortjent sommerferie.

