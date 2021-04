annonse

Jonas Gahr Støre vil ha en politisk styring på klimaprofilen til Oljefondet.

Støre leder utvalget som lager APs partiprogram. Han mener at beslutninger om oljefondets samfunnsansvar må tas politisk.

– Det viktigste nye i programmet er at vi er enda tydeligere på at SPU skal være det ledende fondet på klima- og naturrisiko, sier han til Klassekampen.

Støre vil skjerpe reglene for når oljefondet skal trekke seg ut av selskaper, og åpne for mer investeringer i klimateknologi.

Under en Zerokonferanse i 2019 sa Støre at Oljefondet bør være et politisk redskap. Nå sier han at partiprogrammet er en oppfølging av den uttalelsen.

Aps nye programmet skal vedtas på landsmøte 15. til 17. april.

