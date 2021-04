annonse

annonse

Jostein Flo gir seg som sportssjef i fotballklubben Strømsgodset. Han avviser at avgjørelsen har direkte sammenheng med Henrik Pedersens avgang.

Beslutningen er offentliggjort i en pressemelding på klubbens nettsider lørdag kveld.

«25 altoppslukende år som sportssjef i Strømsgodset er over. 25 år med stort ansvar, søkelys, minimalt med ferie og fritid, men først og fremst en enorm glede og takknemlighet for å ha fått muligheten til å være med på denne reisen i og med Strømsgodset», skriver Flo i et åpent brev.

annonse

Han avviser at avgangen er direkte koblet til den siste tidens storm rundt klubbens tidligere trener Henrik Pedersen.

«Dette er et riktig tidspunkt for meg å tre tilbake som sportssjef. Min fratredelse har ingen direkte sammenheng med innholdet i saken omkring Henrik Pedersen, men det har en sammenheng i den forstand at Strømsgodset fra og med mandag skal begynne arbeidet med å finne en ny hovedtrener. Vi kan vel si at en ny epoke i Strømsgodset begynner mandag», skriver den tidligere landslagsprofilen.

Men spørsmålene gjenstår. Det er blitt kjent at hovedsponsor DNB har lagt press på Strømsgodset og var lite fornøyd med håndtering og at klubben opprinnelig lot Pedersen fortsette.

annonse

«Hovedsponsor DNB kalte Strømsgodset-ledelsen inn til krisemøte fredag formiddag. Der fikk klubben valget mellom å rydde opp eller risikere å miste millionavtalen med hovedsponsoren,» skrev NRK fredag.

I møtet stilte DNB krav om at Strømsgodset raskt måtte rydde opp i den nåværende situasjonen og at klubben skulle lage en handlingsplan med konkrete tiltak for å «forebygge rasisme og få på plass bedre interne varslingsrutiner».

– DNB har nulltoleranse for rasisme, det er vi også tydelig på at vi forventer fra alle våre samarbeidspartnere. Vi er opptatt av å ivareta ansvaret vårt som stor sponsor, og har kontraktfestede krav til leverandøratferd hos alle våre samarbeidspartnere, som også omhandler dette, sa markedsdirektør i DNB Aina Lemoen Lunde til NRK.

Timer senere ble det kjent at Pedersen hadde fått sparken.

Skal være rådgiver

Ifølge Flo har beslutningen vokst fram over tid, hvilket klubbledelsen i Drammen skal ha vært kjent med. 56-åringen hevder samtidig at beslutningen ikke har vært enkel å ta, melder NTB.

Klubbledelsen beklager på sin side sterkt at Flo har bestemt seg for at nok er nok.

annonse

– Jeg synes ikke det er for hardt tatt i å si at Jostein Flo, både i kraft av sine omfattende kunnskaper, arbeidskapasitet og sin omgjengelige væremåte, har vært den enkeltpersonen som sterkest har bidratt til at Strømsgodset etablerte seg, og senere har holdt seg, i toppen av norsk fotball, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen.

Flo slutter ikke umiddelbart i jobben som sportssjef. Han skal i tiden som kommer være ansatt som rådgiver i klubben.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474