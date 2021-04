annonse

Etter ett år med det nyeste Kina-viruset kan vi se oss tilbake. Lærde innen medisin er i gang med sine analyser, krangler i blant mens andre skriver bøker. Det dreier seg om ulike meninger innen medisinfaget, men er vel så mye om valg av strategier for å komme gjennom ’krisen’. Vi fikk ikke valget, men må lære å leve med det udi evigheten.

Det nye kina-viruset, (med det offisielle navnet Covid-19) er ikke ulikt de vi allerede har måtte lære å leve med til ´evig´ tid. Vi vil ikke klare å utrydde det. Det har kommet mange mutanter og flere vil komme (sist en dansk en). ’Våre’ kreative media gir nye slike en klar adresse, en særlig smittsomt variant blir ”britisk”, mens artikler om virusets opprinnelse (Wuhan / Kina) blir fjernet fort eller suspektert i nyhetsmedia. Kina-viruset fra Wuhan (kalt Covid 19) vil mest sannsynlig smått om senn bli et ‘influensavirus’, og slike har vi en del av.

Hvordan kan vi som sivilisasjon av demokratier handtere dette inn i fremtiden? Verden vil etterhvert oppnå det som i teorien kalles ’flokkimmunitet’, det finnes heller ikke noe alternativ til det. Det vil vandre verden rundt på ujevnt vis, til evig tid, med varierende virkning. Viruset vil endre seg – men det vil også befolkninger verden rundt og dermed deres evne til å handtere dette nye kina-viruset også. Vaksiner vil komme på plass og alle som kan/vil betale får tilgang til vaksiner når smitte er på vei.

Kostnader ved restriktive tiltak (nedstenging ol.) vil være langt høyere enn kostnader ved smitte/sykdom/pleie og død. Slike tvil fases ut. Men det forutsetter at sykdomsforløp ved smitte ikke er mer brutale enn ved hissige influensaepidemier som feier forbi med ujevne mellomrom. Oppnådd flokk-immunitet vil føre til langt færre sykehusdøgn. Om viruset skulle utvikle seg til en variant med økende dødelighet per mutasjonsrunde vil det være ekstremt unormalt, for om så var ville neppe mennesket vært på jorden nå, iallfall ikke så mange.

Det vil utvikles systemer som også handterer tidvise vaksineringer av utsatte grupper (kfr våre periodiske influensavaksiner). Det er rart at noen ennå tror at vi kan ’få det bort’, for det kan vi ikke. En enkel ´analyse´ vil si oss at dagens ´system´ med periodiske nedstenginger vil bli avløst flersidig strategi som vil handtere Kinavirus –C19 effektivt i fremtiden, til en langt lavere kostnad enn ved nedstenging. På lang sikt vil kravet til enhver strategi være at nytten må være høyere enn kostnaden. Vi vet lite om Kinas handtering av sine utbrudd, annet enn at de var brutale og antatt effektive. Et motiv var nok ’at den øvrige verden ikke skulle vite noe’, og et annet var å slå ned viruset momentant. Kanskje visste de at det var den ’beste’ løsning, der og da.

Svenskene med sin strategi (som er/har vært klart forskjellig fra vår) har vært tro mot sitt valg – trolig basert på en forutsetning at kostnader nå og i fremtiden må vurderes mot den ’nytte’ det gir. Og – det sies fra pålitelig hold at landet har hatt en underdødelighet i den aktuelle perioden. Dèt beviser også at kina-viruset også i Sverige har hatt en lav dødelighet. Hittil har dèt vært noenlunde likt over alt.

Tiltak mot smittespredning verden over har vært ’nedstengning’ og reiseforbud mv, som er meget kostbare. Og svarene har vært at det har fungert ’effektivt’, men det vet vi faktisk ikke helt sikkert. Vaksinering er i gang satt og det vil fungere innen rimelig tid. Det vil ta et par år – men vil gi rutiner som hittil ikke har vært prøvet i sånt omfang på så kort tid.

Kina har hatt sin mulighet til å studere ‘vesten’, foreløpig i ett år nå og fått ny viten om våre strateger og ‘virkningene’ fra det virus de slapp løs uten å si fra. Og de ser hvordan dette handteres i vår verden. De får iallfall nå viten om at fungerende demokratier er i stand til å omstille seg ´til nesten hva som helst´ uten å gripe til metoder som ble tatt i bruk i Kina.

