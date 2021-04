annonse

Ivrer etter russisk vaksine.

Da den russiske COVID-19-vaksinen Sputnik V ble godkjent i fjor høst, fikk den en heller kjølig mottakelse hos EU.

Sputnik V var ikke tilstrekkelig utprøvd, mente EU, og ville heller vente på EU-produserte vaksiner og vaksiner fra USA.

Men da AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson samt de andre europeiske og amerikanske vaksinene endelig kom etter lange forsinkelser og behov for nødgodkjenning, var problemene slett ikke over.

Vaksinene har vist seg å være beheftet med en lang rekke feil og mangler, blant annet lavere effektivitet enn ventet og produksjon i stampe.

Ikke minst meldes det om hundretalls tilfeller av blodpropp, herunder 45 dødsfall, hos folk som er blitt vaksinert med Vaxzevria fra AstraZeneca.

Etter å ha utviklet tre COVID-19-vaksiner, kalt Sputnik V, EpiVacCorona og CoviVac, er Russland kommet så langt at de har begynt å produsere COVID-19-vaksine for dyr.

Samtidig som russerne kan vaksinere hundene sine, sliter EU fortsatt med å skaffe nok vaksinedoser til eldre og kronisk syke.

Allerede i september 2020 meldte det medisinske vitenskapelige tidsskriftet The Lancet at Sputnik V viser «god effekt og ingen bivirkninger».

Det har flere og flere EU-land funnet ut et halvt år senere, for nå omtales Sputnik V i stadig varmere ordelag i Berlin og Brussel.

RT.com har snakket med Michael Popp, toppsjef i Bionorica SE, et tysk selskap som utvikler plantebaserte medisiner.

Han nærmest lovpriser Sputnik V og russernes vitenskapelige evner.



– Russiske forskere har mye erfaring og ekspertise innen utvikling av vaksiner, uttaler Popp, hvis selskap har tjue års erfaring med russisk vaksinologi.

Russland har «mange fremragende vitenskapsmenn og leger», sier Popp videre.

Som kjent har Russland fostret et titalls nobelprisvinnere innen fysikk, kjemi og medisin, og regnes til det globale toppsjiktet når det gjelder farmakologi og toksikologi.

Selv vil Popp gjerne vaksineres med Sputnik V.

– Sputnik V er en god vaksine med tilsvarende data, sier Popp, og tror Sputnik – hvis den godkjennes i EU – kan bli populær i de europeiske nasjonene.

– Hvis EMA (EUs legemiddeltilsyn, red.anm.) godkjenner vaksinen (…) vil mange folk i Europa og Tyskland helt sikkert vaksineres med den, innbefattet meg, sier Popp.

Sputnik V er imidlertid ikke like populær hos alle europeiske ledere. Nå murres det i flere hovedsteder over russernes suksess.

Forståelig nok er Sputnik-negativiteten størst i Baltikum og Polen, som mer enn de fleste har dårlige erfaringer med russerne.

Litauens statsminister Ingrida Simonyte kaller Sputnik et «hybridvåpen for splitt og hersk» blant europeiske stater.

– Det er hverken nytt eller bra for menneskeheten, hevder Simonyte.

I Polen vil de heller ha kinesisk vaksine enn russisk.

Men også lengre vest på kontinentet er vaksineskepsisen stor.

Samtidig som Frankrike sliter med 60.000 nye smittetilfeller i døgnet, langer utenriksminister Jean-Yves Le Drian ut mot vaksinen som landet opprinnelig ble tilbudt, men avslo.

Le Drian har uttalt at Sputnik V mer er et «middel for propaganda og aggressivt diplomati enn et redskap for solidaritet og helse».

CNN fronter også konspirasjonsteorien om at russerne ikke har utviklet Sputnik V for å bekjempe COVID-19 og slett ikke tilbyr Sputnik V av medmenneskelige grunner.

Det venstrevridde nyhetsmediet medgir imidlertid at EUs situasjon er selvforskyldt.

– Europas slappe vaksinasjonsprogram har gitt en av kontinentets største motstandere en gyllen anledning til å hale i land en betydelig diplomatisk seier, skriver CNN.

Mens flere EU-land beskylder Russland for å politisere COVID-19, har tidsskriftet Politico påpekt at EU har gitt sin pandemi-respons en ideologisk regi, mens både amerikanerne og russerne valgte en pragmatisk tilnærming, uten videre dikkedarer.

– Det viser også hvordan en vaksinestrategi som skulle bli en kraftfull fremvisning av europeisk solidaritet, en hevdelse av det indre markedets kjøpekraft og et moralsk standpunkt mot trumpiansk «vaksinenasjonalisme», førte til en utrulling hvor EU ligger bak Storbritannia og USA, skrev Politico.

Med andre ord ville Brussel gi Trumps «America First» et stikk.

– EU-landene holdt sammen, selv da USA og UK kjøpte, godkjente og begynte å injisere vaksiner i stadig raskere tempo. Resultatet: lavere priser […] og doser til hele EU – men også forsinkede leveranser og økte spenninger mellom EUs medlemsland, skrev Politico videre.

Tidsskriftet antyder dermed at EU fint har klart å splitte seg selv – uten hjelp fra Russland.

Nå fryktes det at vesteuropeiske ledere vil trappe opp retorikken mot Russland for å lede befolkningens oppmerksomhet vekk fra sin vaksinefiasko, herunder at europeere har måttet sitte unødvendig lenge i lockdown på grunn av politikernes egne feilvurderinger.

Tross dette har vesteuropeiske ledere tydd til stadig hardere politivold, blant annet bruk av batonger og vannkanoner, for å holde folk innendørs.

– Både i og utenfor EU snakkes det om vaksiner som en del av den nye kalde krigen mellom øst og vest, skriver Gro Holm i NRK, og legger til:

– Trass frykt for politiske baktanker, vil de fleste EU-landene trolig takke ja til Sputnik V hvis den blir godkjent.

4. mars gikk EUs legemiddeltilsyn EMA i gang med å vurdere om Sputnik V kan godkjennes for bruk i unionen. Prosessen ventes å ta to til tre måneder.

