Den nye dagligvarekjeden Loco skal tilby plantebaserte matvarer som er kortreiste og bærekraftige.

– Gjennom Loco vil vi skape en ny norsk dagligvarekjede med appell til alle som bryr seg om grønn utvikling og en bærekraftig framtid, sier Loco-gründer André Gundersen til Nationen, og legger til:

– Loco blir en annerledes dagligvare. Vi satser blant annet på zero waste løsninger, der kundene kan komme og handle hos oss i løsvekt med egne beholdere. I butikkene våre vil det være medarbeidere som brenner for plantebasert mat – og som har kunnskaper de ønsker å dele med forbrukerne.

Loco ha planer om å åpne den første butikken i Oslo til høsten. Gundersen og tre andre gründere har store ambisjoner om å drive en tradisjonstro bransje i en grønnere og mer bærekraftig retning.

De sier at Loco skal surfer den grønne bølgen og de søker nå investorer. Men de forsikrer at Loco er ikke bare for veganere.

– Den nye kjeden blir for alle som ønsker tilgang til produkter fra for eksempel små, etiske produsenter som kan være vanskelig å finne i en vanlig matvarebutikk. Kjeden vår skal tilby et bredt utvalg av produkter, både mat og andre typer husholdningsartikler du vanligvis finner på et supermarked, sier medgründer Kristine Rykkelid, og legger til at de boikotter ikke bønder som også produserer kjøtt:

– Det er ikke noen som gjør en viktigere jobb enn bøndene som produserer maten vår. Selv om jeg har valgt et plantebasert kosthold, og vi i Loco ønsker å skape et plantebasert dagligvaretilbud, kan vi likevel ha et konstruktivt samarbeid med bønder som også driver dyrehold.

