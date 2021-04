annonse

Krangel og slåssing mellom to somaliere i Larvik

Abdi Ali Warsame (39), som er leder for somalisk forening i Larvik og jobber som taxisjåfør, og Liban Mohamed Ulusso (38), som er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, er i en pågående rettssak mot hverandre etter en slåsskamp som skal ha funnet sted i fjor, skriver ØstlandsPosten.

Under rettssaken, som går i Vestfold tingrett, kommer de to med vidt forskjellige versjoner av hva som skal ha skjedd:

Warsame hevdet han måtte på sykehus i en episode som skjedde tidligere i fjor sommer, hvor han skal ha blitt banket opp av Ulusso. Politiet henla imidlertid den saken.

Rettssak ble det først etter episoden som skal ha skjedd den 12. desember i fjor, hvor Ulusso skal ha blitt slått i hodet av Warsame. De to er ikke enige om hva som skjedde.

– Jeg ville bare prate med ham, hevder Warsame.

Men ifølge Warsame så gikk ikke praten slik han ville.

– Han ga meg juling, så jeg løp til bilen min.

Warsame hevder så at han fulgte etter Ulusso i bilen for å få en slutt på krangelen mellom de to.

– Da gikk jeg ut av bilen for å prate med han igjen. Han var veldig sur og veldig urolig. Så kom han mot meg, og det virket som han skulle slå meg. Da forsvarte jeg meg, og jeg slo ham to, tre ganger.

Ulusso har en helt annen forklaring på hva som skjedde.

– Jeg hadde ikke sett ham en eneste gang siden sommeren før han kom på Lilletorget. Da kom han i stor fart med taxien og jeg ble først urolig. Men da han gikk ut av bilen sa han hei, og «hvordan går det med deg?», og da ble jeg glad og tenkte at han ville ha en vanlig prat.

Kommunestyrerepresentanten, som sto og røykte, skal da ifølge sin forklaring, ha bestemt seg for å slå av bilen sin.

– Jeg åpnet døren og bøyde meg inn, men plutselig kjente jeg noe veldig tungt her, forklarte Ulusso, mens han pekte på høyre tinning.

– Jeg så ikke hva det var, men jeg tenkte at det var noe tungt, og at det kunne være en glassflaske, sa Ulusso.

Under hendelsen satt imidlertid en mann, som nå er et vitne, i sin egen bil og observerte det hele. Hans forklaring stemmer ikke overens med hverken den tiltalte eller fornærmedes.

– Taxisjåføren kom kjørende i helt normal hastighet. Men etter hvert ser jeg at det er en diskusjon. Det er mye armer og bein. Det er unormal oppførsel, så jeg legger veldig godt merke til det. Så ser jeg at taxisjåføren slår en, kanskje to ganger. Med knyttet neve.

Aktor i saken har lagt ned påstand om 60 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot.

Warsames advokat mener imidlertid det må en full frifinnelse til, da det uavhengige vitnes forklaring, på mange måter stemmer overens med tiltaltes.

Dom i saken faller i neste uke.

