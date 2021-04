annonse

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen frykter et konkursras.

Han har skrevet et brev til Finansdepartementet og ber om forsterkede krisetiltak for. Der sier han at serveringsbransjen er blant Oslo viktigste hjørnesteinsbedrifter, og at ett år med nedstengning og redusert drift så har de vansker med å betale regninger, skriver Aftenposten.

– Frykten er massekonkurser. Det haster å komme i dialog, for det er så massivt og stort det som skjer, mener Raymond Johansen.

Han sier at støtten som næringen har fått i tidligere krisepakker fra staten ikke er nok. Derfor ber han om forsterkede krisepakker samt utsettelse av innbetalingen av skatter og avgifter.

Antall konkurser i bransjen økte med 60 prosent fra 2019 til 2020.

