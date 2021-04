annonse

annonse

Høyre ansatte minst 20 mennesker som jobber bare med kommunikasjon. De skiller seg ut, mener Mímir Kristjánsson, som er gruppeleder for Rødt i Stavanger.

NRK har avdekket at det er avsatt 12,3 årsverk til kommunikasjon i Høyres stortingsgruppe. I tillegg kommer fem årsverk som er øremerket digital kommunikasjon, og de 1,2 årsverkene som jobber med å kommunisere fra partikontoret. «Til sammen snakker vi altså om 19,5 årsverk. Mer enn av 17 av disse er direkte lønnet av skattebetalerne gjennom Stortinget,» skriver Kristjánsson i Klassekampen.

Men de er enda flere. Rødt-politikeren påpeker at det er flere Høyre-folk som jobber med kommunikasjon i regjeringsapparatet, for eksempel statssekretær Peder W. Egseth.

annonse

– Egseth er oppnevnt av Kongen i statsråd og blir avlønnet med 994.400 kroner i året (2019) for å kommunisere for Erna Solberg. Hvis man også legger til rådgivere som er ansatt lokalt, skal man ikke se bort ifra at Høyres kommunikasjonsavdeling kunne stilt enn fulltallig 23-mannstropp til sommerens fotball-EM. Det er i alle fall betydelig flere på Høyres kommunikasjonslag enn hva store redaksjoner som VG, Aftenposten og Dagbladet kan mønstre av politiske journalister, skriver Kristjánsson og spør:

– Hva gjør egentlig alle disse kommunikasjonsrådgiverne? De gjør seg i alle fall ikke tilgjengelige for journalister. Da Nettavisen nylig omtalte at fire ulike Høyre-politikere hadde på trykk samme innlegg under den personlige tittelen «Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa», nektet pressesjef Cato Husabø Fossen (tidligere NRK Dagsrevyen) å snakke med pressa. Fossens intervjunekt er typisk for måten Høyres spinndoktorer opererer på. Dersom saken er egnet til å tjene partiet, har man dem på tråden til alle døgnets tider. Hvis de derimot tror at saken på en eller annen måte kan skade Høyre, synker de i jorda.

Les også: Den store katastrofen er deg, Erna (+)

annonse

Men det de har tid til, er «å spre drittpakker om andre partier.» Kristjánsson nevner som eksempel at statssekretær Egseth var involvert i kulissene da Moldes ordfører Torgeir Dahl gikk hardt ut mot hovedstadens koronahåndtering.

Rødt-politikeren mener Høyre knapt kan dekke seg bak at alle andre partier gjør det samme.

– Høyre er i særklasse «the nasty party» i norsk politikk. Alle partier har kommunikasjonsrådgivere, og ingen snakker bare om sin egen politikk. Men ingen andre partier jobber like systematisk som Høyre for å spre drittpakker mot politiske motstandere. Under Erna Solbergs ledelse har Høyre nådd stadig nye bunnmål for hva man forvente av et seriøst parti, avslutter han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474