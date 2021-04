annonse

annonse

En kvinne som var på en tilstelning hos Hans Gaarder er død.

Hans Gaarder blir av NTB beskrevet som «profilert stemme i det norske konspirasjons- og antivaksinemiljøet». Han døde nylig og var smittet av Covid-19.

Gran Kommune har opplyst at 60-åringen i slutten av mars hadde arrangementer i hjemmet sitt i strid med smittevernreglene. Nå er en kvinne som deltok på et arangement 26, mars død.

annonse

Kvinnen i 70-årene som søndag ble funnet død i sin bolig, fikk i etterkant påvist smitte ved en hurtigtest.

– Etter dødsfallet er kvinnen bekreftet smittet med covid-19 med hurtigtest, og sykehistorien er forenlig med covid-19. Det er derfor grunn til å tro at viruset er en direkte eller sterkt medvirkende årsak, skriver Gran kommune i en pressemelding.

– Vi har fått bekreftet fra kvinnens pårørende at hun har vært syk med luftveissymptomer. Hun har ikke tatt koronatest før hun døde, opplyser kommuneoverlege Are Løken.

annonse

Kommunen opplyser at familien til kvinnen søndag har sendt ut en pressemelding. De skriver at de er kjent med at kvinnen deltok på et arrangement til «koronafornekter» Hans Gaarder i påsken.

– Fra før av var vi klar over at hun var skeptisk til både vaksiner og til den offentlige informasjon om covid-19. Det var likevel nytt for oss at hun var involvert i dette miljøet. Vi som er pårørende deler ikke de samme oppfatningene om pandemien og synes det er svært trist at hun nå er død og ikke ønsket å ta imot helsehjelp, skriver familien i pressemeldingen som er formidlet av kommunen.

Kvinnen var syk i om lag en uke, men hun ønsket verken å la seg koronateste eller å få helsehjelp.

– Til tross for oppfordringer fra familien, ønsket hun ikke å bli testet for covid-19 og ønsket heller ikke helsehjelp da hun ble stadig sykere. Siste kontakt med henne var via telefon lørdag. Da vi ikke fikk kontakt søndag, ble vi bekymret og tok oss inn i boligen sammen med helsefaglig personell, skriver familien.

Les også: Familien til vaksinemotstander Hans Gaarder reagerer på identifisering i mediene

Gaarders familie skrev før helgen at de oppfordret ham til å oppsøke helsehjelp, men at han ikke ville ha det.

annonse

– Nære familiemedlemmer var klar over at mannen var syk. Han ble oppfordret til å søke helsehjelp, men det ville han ikke. Siste telefonkontakt var mandag kveld. Da vi ikke fikk kontakt med ham tirsdag formiddag, tok familien seg inn i boligen hans. Han ble funnet død, og nødetatene ble tilkalt. Det ble rutinemessig tatt en covid-19-test, som viste seg å være positiv, skrev familien i en pressemelding.

Kommunen jobber fortsatt med smittesporingen som er vanskelig gitt miljøets skepsis til myndighetene. Myndighetene får dermed ikke riktig informasjon og fordi personer som skal ha deltatt på arrangementet ikke melder seg.

Gaarder var aktiv i nettavisen Nyhetsspeilet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474