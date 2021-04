annonse

Lederen for Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, krever at Tucker Carlson må få sparken etter å ha referert til såkalt «erstatningsteori».

Anti-Defamation League (ADL) beskriver seg selv som USAs «fremste organisasjon for borgerrett/menneskelige ressurser» og at den vil «bekjempe antisemittisme og alle former for bigotteri, forsvare demokratiske idealer og beskytte borgerrettigheter for alle» mens den forsvarer «Israel overfor myndigheter, media og offentligheten» og «forsvarer sikkerheten til Israel og jøder verden over».

ADL-lederen forklarte i en tweet fredag at erstatningsteorien er et prinsipp som handler om hvit overlegenhet – at den «hvite rase er i fare grunnet økende innvandring av ikke-hvite.»

«Det er antisemittisk, rasistisk og giftig. Det har påvirket ideologien til masseskytterne i El Paso, Christchurch og Pittsburgh. Tucker må gå,» skrev Greenblatt.

.@TuckerCarlson: “replacement theory” is a white supremacist tenet that the white race is in danger by a rising tide of non-whites.

It is antisemitic, racist and toxic. It has informed the ideology of mass shooters in El Paso, Christchurch and Pittsburgh.

Tucker must go. https://t.co/FSvgNfR1KO

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) April 9, 2021