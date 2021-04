annonse

Lørdag hadde hundrevis av innvandrere møtt opp for å demonstrere mot SIANs markering på Strømsø torg i Drammen. Shurika Hansen kom til Norge i 1996. Hun reagerer på det hun var vitne til i Drammen.

Flere personer ble pågrepet og politiet måtte til slutt avbryte SIANs demonstrasjon.

– Vår terskel for å avbryte en demonstrasjon er svært høy. Vi valgte å gjøre det fordi det var nødvendig for å ivareta sikkerheten til de involverte og alle i nærheten. Jeg tror mange foreldre ville blitt sjokkert over aggresjonen som kom til uttrykk blant mange av de fremmøtte, og hvor høy temperatur det var på Strømsø torg, opplyste politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen i en pressemelding.

Det ble kastet stein, kilovis med egg, poteter, klementiner, lyspærer og flasker. Resett rapporterte direkte fra hendelsene og skriver at ungdommer hoppet opp og ned, rev i sperringene og ropte «Allahu Akbar». Det tok politiet langt tid å få transportert SIAN-personellet og deres kjøretøy i sikkerhet. En mengde ungdommer forsøkte å angripe kortesjen. Det ble brukt tåregass og pepperspray underveis fra politiets side.

Shurika Hansen var på plass i Drammen for Resett, og filmet demonstrasjonen direkte til Resetts Facebook-side med tusenvis av seere. Hun befant seg midt i hendelsene og snakket med demonstrantene underveis.

– Jeg så eldre innvandrere si at de skulle kjøpe egg og gi til ungdommene så de kunne kaste, sier hun.

Shurika Hansen ga ut boka Min kamp for frihet på Resett forlag i oktober i fjor. I den skildret hun blant annet oppveksten i et innvandrermiljø i Skien og sine egne erfaringer fra koranskole i Norge.

– Vi blir så indoktrinert til å elske profeten Muhammed at det fysisk smerter ungdom når de hører noe stygt bli sagt om ham, sier Shurika til Resett, og legger til at den typen opptøyer og vold har en klar sammenheng med kultur og oppdragelse i innvandrermiljøer i Norge.

– Det vi så i Drammen burde få opp alles øyne for at vi har et integreringsproblem. Situasjonen var helt ute av kontroll. Flere av dem jeg observerte hadde verken respekt for politiet eller noen forståelse for ytringsfriheten her i Norge, sier hun.

Hun forklarer videre at hun føler seg skamfull på vegne av innvandrere som er tatt imot med åpne armer i Norge og gitt opphold her.

– Det vi så i Drammen gir SIAN akkurat de argumentene de trenger i sin kritikk av islam, sier hun.

– Motdemonstranene gir oss innvandrere et dårlig rykte. Drammen har virkelig en jobb å gjøre med å få deler av innvandrerbefolkningen i byen til å forstå hvilket land de har kommet til og hva som forventes av dem her.

Hun legger til at noen innvandrere gjorde sitt beste for å roe gemyttene, men at de stort sett ble feid til side.

På Facebook skriver hun følgende, illustrert av bildet av et norsk flagg som ble brent av motdemonstranter:

– En stor f/uck you til det norske flagget og vestlige verdier, herunder ytringsfriheten i dag. Drammen viste hvilke utfordringer vi står overfor. Vold, knusing av andres eiendom, steinkasting mot politiet, bruk av tåregass, slåsskamper og arrestasjoner var bare noe av dagens hendelser. Å se flagget slik var likevel det sterkeste jeg opplevde i dag. Dette er Norge anno 2021….

Innlegget hennes fikk raskt mange reaksjoner og kommentarer.

–Blir helt sjokkert! Tilstandene på og etter som ble vist i fra Drammen sier meg at enkelte byer i Norge står ovenfor fullstendig sammenbrudd og egne no go soner, skriver en.

– En trist dag for Norge og Drammen. Eneste positive er at problemene selv har satt lys på eget hode igjennom sin oppførsel, skriver en annen.

