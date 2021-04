annonse

Skal de mer opplyste muslimene få overtaket i islams hus i fremtiden, må gærningene røykes ut og eksponeres.

Det er mye man kan og bør kritisere SIAN for. De buser ofte ut med de mest bombastiske utsagn. De bruker en retorikk som gjør at det er veldig vanskelig for folk å oppfatte dem som noe annet enn rene muslimhatere. Dette har naturligvis sin sammenheng med at deres oppfattelse av begrepet muslim skiller seg fra hvordan vi andre ser på det. I det hele tatt virker det som om det er lite rom for nyanser i SIAN, og det er nettopp derfor de oppfattes som så ytterliggående. Det er nok også derfor de er så mye mer belastede enn andre islamkritikere.

Men én ting har de faktisk greid. De har fått det illustrert, klart som dagen, hvor mye galskap og fundamentalisme som faktisk finnes innen islam, også i Norge. Det kunne de helt sikkert ha oppnådd også med en litt mer gjennomtenkt språkbruk, men de greier det uansett. Og akkurat det er isolert sett ganske verdifullt.

Viktig påpekning

For det er viktig at nordmenn får se nøyaktig hvor langt en del muslimer er villige til å gå, når deres religion eller profet blir fornærmet, kritisert, hånet eller latterliggjort. Det kastes steiner. Sperringer stormes. Folk blir utsatt for vold. Politiet blir angrepet. Det viser rett og slett at islam i særdeleshet er preget av bokstavtro holdninger, fundamentalisme og intoleranse, mer og verre enn i andre religioner. Når man møter ytringer med voldelig raseri, så er man ikke helt i vater, for å si det sånn.

Det betyr hverken at alle muslimer er fundamentalister, eller at det ikke går an å identifisere seg som muslim og samtidig stå inne for de opplyste verdiene religionskritikk, ytringsfrihet og fornuft. Det vil man aldri høre SIAN si. Men det er viktig at vi også har det med oss. Det finnes de som ikke vil være med på fundamentalistenes galskap, og som samtidig ikke vil gi helt slipp på sin religion. De må oppmuntres og støttes, slik at de kan innta den posisjonen mange personlig kristne har i dagens Norge.

Irrasjonalitet

Om man er trygg i sin tro, logisk anlagt og innforstått med det faktum at andre mennesker kan og vil ha andre meninger og anskuelser enn en selv, så greier man å gå pent forbi når noen står på et torg og snakker om ens religion i negative ordelag. Er man rasjonell, så greier man å forstå at et angrep på ens profet eller en religiøs tekst ikke er et angrep på en selv som person. Norge er et land der mange er kristne. Mange flere kristne enn muslimer. Brenner man Bibelen er reaksjonene likevel betydelig mer lavmælte, enn om man brenner Koranen. Alle religioner er ikke like ille, og har ikke kommet like langt, uansett hvor hardt en del på venstresiden insisterer på det.

Når SIAN demonstrerer, og muslimer går amok, så ligger islams iboende grums nakent, så alle kan se. Det må påpekes. Skal de mer opplyste muslimene få overtaket i islams hus i fremtiden, må gærningene røykes ut og eksponeres som det de er. Forskrudde, intolerante og irrasjonelle tullinger.

