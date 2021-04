annonse

Det er rundt 60 millioner nybygde boliger som står tomme i Kina, men likevel stiger de i verdi. Årsaken er at kredittilgangen er god – de kjøpes og selges i et stigende marked.

Det har blitt spådd et krakk i Kina i lang tid, men det har latt vente på seg. Selv om det er mye som tyder på at noe kan skje. Men etter virusutbruddet så har verdensøkonomien fått en alvorlig knekk, og Kina er en eksportøkonomi. De har hatt en fin vekst lenge, og når alt går opp har de feid problemer under teppet.

Det finnes flere signaler til uproduktiv vekst over hele landet, skrev Resett i 2019, og sa at Kina har bygd mer enn 50 spøkelsesbyer – store metropoler med tomme kontorbygg, leiligheter, kjøpesentre og flyplasser. På landsbasis er mer enn 20 % av alle hjem tomme. Overkapasiteten i større industrier skal ligge på rundt 30 % – som fører til at fabrikker sliter med inaktivitet, og at flere varer råtner i varehus.

Spøkelsesbyene er store og praktfulle byer med flotte hus, ruvende skyskraper, kunstige innsjøer, parker og godt utbygd veinett. Spøkelsesbyene i Kina har alt. Bortsett fra en ting – innbyggere. Etter finanskrisen i 2008 gikk myndighetene aktivt inn med stimuleringer, men mye gikk til spekulasjon slik som børs og eiendom.

Forfatteren av boken «China’s Great Wall of Debt», Dinny McMahon sier at spøkelsesbyene kommer av billig kreditt som har drevet frem prosjekter som ikke bygges for noen, annet enn å opprettholde aktiviteten. Det har blitt drevet fram av et overforbruk av billig lån, i stimuleringspakker etter finanskrisen i 2008, forteller McMahon. Han sier at lokale myndigheter rundt om i Kina prøvde å stimulere økonomien ved å sette i gang store byggeprosjekter.

Men i dag står de der tomme, og har blitt gjenstand for spekulasjon. Det blir skapt bobler, og de holder helt til kapitalstrømmen mister farten. Da blir det flere som vil selge enn kjøpe, og boblen sprekker. Kinas spøkelsesbyer ligger ikke i sentrale strøk, og boligene er altfor dyre for vanlige folk. De som kjøper dem har ikke til hensikt å bo der, de skal bare investere i håp om en opptur. Det blir som et pyramidespill, det går opp så lenge noen kjøper. Men forsvinner kjøperne raser det som et korthus.

Hvordan ser Kinas økonomi ut i dag?

De har spredd et virus, og nekter å samarbeide. Spørsmålet er om folk vil kjøpe noe mer fra dem. I dag er verden stengt, og det påvirker Kinas eksport, selv om de skriver tallene på bakrommet.

Det er et par ting som burde bekymre

Det er utlånsvekst og spekulative bobler. De går hånd i hånd, så lenge det er tilgang på billig kreditt vil det holde spekulative bobler oppblåst. Men dette er en spiral som er dømt til å sprekke, den er drevet frem av fremtidshåp og optimisme, men brått kan det snu og ende i panikk.

Da blir det et korthus som faller, alle vil selge og ingen vil kjøpe.

