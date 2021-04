annonse

Vil at alle religioner skal behandles likt.

I dag er fem prester ansatt i Den norske kirke tilknyttet NTNU. De har egne arealer på campus på 75 kvadratmeter, som består av tre kontorer og et kjøkken. Hvis studenttinget får det som de vil kan det bli slutt. Det melder NRK.

– Vi vil ikke forskjellsbehandle, sier leder for studenttinget ved NTNU, Andreas Knudsen Sund til NRK.

Nå er det bare studentprestene som har plass på campus. Men flere har etterlyst andre livssyn, slik som Human-Etisk Forbund og Muslim Students Association (MSAT).

NTNU har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på saken. Studenttinget har fattet vedtak om at det ikke lenger skal settes av areal til livssynsorganisasjoner på NTNU. Men de tok et forbehold. De så nødvendigheten med en samtalepartner. Der er det en etterspørsel blant studentene.

– Dette er et tilbud som betyr mye for mange, fastslår Sund.

Det er NTNU-ledelsen som tar den endelige avgjørelsen, men studentenes vedtak veier likevel tungt. Det er plassmangel på campus, så det er ikke sikkert at de kan få plass til alle livssynsorganisasjoner.

– Hvis studentprestene skal fortsette å få avsatt areal, må også andre få det. Vi vil heller prioritere areal til undervisning, lesesaler og studentfrivillighet enn til studentprestene, sier Sund.

Han mener i alle fall at Den norske kirke kan skaffe lokaler et annet sted.

– Vedtaket sier at NTNU skal formidle at tilbud som studentprest finnes, selv om det ikke finnes på campus.

– Personlig ble jeg nok litt overrasket og litt lei, sier en av studentprestene ved NTNU, Martin Braut Tjelle.

Han forteller at mange studenter kommer dit, og det er ikke bare for å prate om tro. Han mener det er en fordom at studentprestene kun er for kristne.

